Sampo Terhoa hiillostettiin EU-asioista: ”Minun linjani on sama, mutta teidän linjanne on muuttunut”

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (uv.) joutui vastaamaan kysymyksiin Eurooppa-politiikasta ensimmäisellä perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen pidetyllä eduskunnan kyselytunnilla. EU-kansanäänestys oli Terhon kärkiteemoja hänen pyrkiessään perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Nyt hän vakuutti sitoutumistaan hallitusohjelmaan.

–Olen itse ollut hallitusohjelmaa tekemässä ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Hallitus noudattaa sitä hallitusohjelmaa, mitä edellisellä viikolla ja sitä edelliselläkin. Linja on muuttumaton, Terho kommentoi.

Hän viittasi myös siihen, että vielä maanantaina perussuomalaistenkin eduskuntaryhmä vakuutti sitoutumistaan hallitusohjelmaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Leena Meri vastasi, ettei näin enää ole.

–Itse asiassa emme ole sitoutuneet mihinkään, me emme istu enää hallituksessa, hän sanoi.

Terho kuittasi heti takaisin.

–Minä olen sitoutunut hallitusohjelmaan, johon tekin olette ilmoittaneet sitoutuvanne. Tätä hyvää ohjelmaa tullaan noudattamaan hallituskauden loppuun. Tässä on nyt käynyt niin, että minun linjani on sama kuin ennenkin, mutta teidän linjanne on muuttunut. Minä olen sitoutunut hallitusohjelmaan.

Puhemies Maria Lohela katkaisi hallituskokoonpanoon ja Uusi vaihtoehto -ryhmään liittyvät kysymyset lyhyeen ja linjasi, että hallituksen politiikasta keskustellaan maanantaina pääministerin tiedonannon yhteydessä.

Kansanedustajissa herätti närää se, että kyselytunnilta olivat poissa pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja ulkoministeri Timo Soini (uv.).

–1. kyselytunti hallituskriisin jälkeen.Poissa Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Soini. SampoTerho ei suostu vastaamaan hallituspolitiikan muutoksiin, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen twiittasi.

–Soinin sirpaleryhmä ministeriaitiossa apupyöränä keskustalle ja kokoomukselle. Kansalta valtapelille game over, SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen kommentoi.