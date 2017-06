Simon Elo: ”Olemme tyytyväisiä 20 jäseneen - haluamme pitää kiinni yhteistyökyvystä”

Uusi vaihtoehto -ryhmän puheenjohtaja Simon Elo kertoi iltapäivällä, että ryhmä pitää huomenna perjantaina uuden kokouksen, jossa käsitellään mahdollisia uusia jäseniä. Mahdolliset uudet jäsenet tulisivat Elon mukaan vain perussuomalaisista.

–Hakemuksia ei ole vielä ainakaan virallisesti tullut. Olemme lähtökohtaisesti tyytyväisiä näihin 20 jäseneen, jotka meillä on. Haluamme pitää kiinni yhteistyökyvystä ja myös hallituksen yhteistyökyvystä, hän sanoi ISTV:lle.

Elon mukaan Uusi vaihtoehto -ryhmä on perustamassa uutta puoluetta.

–Meidän vakaa käsityksemme on, että uusi puolue on se, mitä kannattajamme haluavat. Uskon, että uuden puolueen vaatimat 5 000 kannattajakorttia on mahdollista kerätä.