Jussi Halla-ahon valta näyttää selvältä – PS-konkari jää pois puoluehallituksen kokouksesta

Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen Anssi Joutsenlahti on ilmoittanut pysyvänsä uuden puoluejohdon takana. Hän jättää väliin perussuomalaisten puoluehallituksen perjantaisen kokouksen.

Puoluehallitus kokoontuu näillä hetkillä, perjantaina kello 14. Uusi Suomi selvitti aiemmin, että uudella puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla vaikuttaa olevan puoluehallituksen enemmistö puolellaan, vaikka päinvastaisiakin arvioita oli esitetty. Joutsenlahden päätös jäädä pois kokouksesta varmistanee Halla-ahon valta-aseman, sillä Joutsenlahti oli yksi puoluehallituksen mahdollisista ”soinilaisista” kysymysmerkeistä.

Yle uutisoi aiemmin, että Joutsenlahti olisi ilmoittautunut soinilaisten perustaman Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän tukijaksi. Hän kuitenkin oikoo tämän käsityksen perussuomalaisten Suomen Uutiset –lehdessä.

– Yle tulkitsi sanojani väärin. Tottakai olen perussuomalainen, niinkuin kaikki muutkin Kankaanpäässä, Joutsenlahti sanoo Suomen Uutisten mukaan.

Hän vaikuttaa paikallisjärjestö Kankaanpään perussuomalaisissa, joka ilmoitti perjantaina tukensa uudelle puoluejohdolle.

– Kunnioitamme suoralla demokratialla valittua nykyistä puolueemme johtoa, joka on jäsentemme valitsema, kuului julkilausuma.

Puoluehallituksen on määrä päättää ex-puheenjohtaja Timo Soinin ja muiden eduskuntaryhmää vaihtaneiden kansanedustajien asemasta puolueessa. Osa heistä, ainakin UV-ryhmän puheenjohtaja Simon Elo, on jo itse eronnut puolueesta, mutta loput saatetaan erottaa.

Puoluehallituksessa on 13 jäsentä, joista viisi tulee suoraan puoluekokouksen valitsemasta puoluejohdosta: Halla-aho, varapuheenjohtajat Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola sekä puoluesihteeri Slunga-Poutsalo. Muista jäsenistä yksi on ilmoittautunut Halla-ahon tukijaksi, yksi on eronnut luottamustehtävästään ja yksi on PS-eduskuntaryhmän nimeämä, ryhmää edustava henkilö.

Aamulehden mukaan Joutsenlahtikin sanoo nyt, että puoluehallitus vaikuttaa olevan Halla-ahon käsissä.

–Ei siellä ole soinilaisilla enemmistöä, enkä pääse siellä käymäänkään. Se on selvä juttu, hän sanoo.

