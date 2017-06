Vain 25 % vanhemmista lukee lapsilleen – kansanedustaja huolissaan: ”Merkityksellistä lapsen koko kehitykselle”

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on huolissaan siitä, että vain 25 prosenttia suomalaisvanhemmista lukee usein lapsilleen.

Sarkomaa peräänkuuluttaa vanhemmille tukea ja tietoa lapselle lukemisen hyödyistä. Kansanedustaja ehdottaa, että neuvoloiden tehtäväksi vahvistettaisiin ”vanhempien ja lasten läheisten aikuisten innostaminen ja kannustaminen lukemaan lapselle”. Hänen mukaansa Euroopassa ainakin Saksassa ja Iso-Britanniassa vanhemmille jaetaan neuvolatarkastusten yhteydessä tietoa lukemisen hyödyistä.

– Suomen on syytä ottaa tästä mallia, koska lapsille lukeminen on vaikuttava tapa edistää lapsen kehittymistä, oppimisen edellytyksiä ja samalla vähentää kasvussa olleita oppimistulosten eroja peruskoulussa, Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.

– Lapselle lukeminen on merkityksellistä lapsen koko kehitykselle. Kun luemme lapselle ja kerromme hänelle tarinoita, vahvistamme lapsen kielen kehitystä ja monin tavoin lapsen tulevaa lukutaitoa sekä kiinnostusta lukemiseen. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Lapselle lukeminen on siis tasa-arvoteko, hän jatkaa viitaten Lukukeskuksen kokoamaan faktapakettiin.

Valtio- ja säätiörahoitteinen Lukukeskus on käynnistänyt kymmenessä neuvolassa lukemaan kannustamisen pilottihankkeet. Sarkomaa toivoo, että tämä toimintamalli otettaisiin käyttöön kaikissa neuvoloissa. Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä jaettavaksi neuvoloille. Piloteissa materiaaleja jaetaan äitiysneuvoloissa jo ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Kaksivuotistarkastuksessa jaetaan muistutuksena faktatietoa puhumaan opettelevan lapsen vanhemmalle.