Nyt se on totta: Timo Soinille ja muille loikkareille potkut perussuomalaisista

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho on vahvistanut, että puolueen eduskuntaryhmästä toiseen ryhmään poistuneet kansanedustajat tullaan erottamaan puolueen jäsenyydestä.

– Puoluehallitus päätti lähettää perussuomalaisten eduskuntaryhmästä loikanneille kansanedustajille kirjeen, jonka sisältö on, että kyseiset edustajat ovat toiminnallaan vahingoittaneet puoluetta ja heidän kelpoisuutensa toimia puolueen jäsenenä on lakannut. Heillä on kesäkuun loppuun asti aikaa riitauttaa tämä erottamisilmoitus. Mikäli ilmoitusta ei toimiteta, puolueesta erottaminen katsotaan vahvistetuksi, Halla-aho kertoi puoluehallituksen kokouksen jälkeen.

Perussuomalaisten sääntöjen mukaan puolueen edun vastainen toiminta on peruste erottaa henkilö puolueen jäsenyydestä.

Puoluehallitus on myös ohjeistanut perussuomalaisten valtuustoryhmät erottamaan kyseiset henkilöt jäsenyydestään sikäli kuin nämä toimivat valtuutettuina.

– Nämä puoluehallituksen päätökset olivat yksimielisiä, Halla-aho sanoi.

Ilmoitus lähetetään kaikille eduskuntaryhmästä eronneille kansanedustajille, kuten puolueen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle, ulkoministeri Timo Soinille sekä eurooppaministeri Sampo Terholle. Halla-ahon mukaan kaksi loikanneista kansanedustajista on jo itse jättänyt eroilmoituksen. Hän totesi, ettei voi kertoa, keitä nämä henkilöt ovat.

LUE LISÄÄ: Halla-aho sai puoluehallituksenkin haltuunsa: Timo Soinille potkut?

Samalla perussuomalaisen puolueen ainoaksi eduskuntaryhmäksi on vahvistunut perussuomalainen eduskuntaryhmä.

Alla perussuomalaisten Facebook-video tiedotustilaisuudesta.

LUE MYÖS:

Halla-aho sai puoluehallituksenkin haltuunsa: Timo Soinille potkut?

Perussuomalaisiin jäänyt Packalén: ”Kun vaaleissa hävinneet lopettavat leikin, halveksitaan demokratiaa”

Jari Lindström avautuu: ”Nuivien kostonhimo” rikkoi perussuomalaiset

Perussuomalaiset jakautui kahtia – Halla-aho: ”Mikä hajoaa keskiviikkona?”

Perussuomalainen kansanedustaja tilittää: ”Voidaanko uutta loikkarihallitusta pitää rehellisenä”

Näin Simon Elo sanoi – dramaattinen puhe sanasta sanaan

”Pidän loikkareita luusereina” – Näin Timo Soini kirjoitti 10 päivää sitten

20 perussuomalaista eroaa – Soinin uusi ryhmä valmis hallitukseen