Ville Niinistö: ”Talouskuri ruokkinut äärioikeiston nousua Euroopassa - sama uhkaa myös Suomea”

Vihreiden väistyvä puheenjohtaja Ville Niinistö sai puoluekokousväeltä raikuvat aplodit noustessaan lavalle pitämään viimeistä puhettaan puheenjohtajana.

Puheessaan Niinistö otti voimakkaasti kantaa tasa-arvon ja hyvinvoinnin puolesta. Lisäksi hän varoitti kovan talouskuripolitiikan seurauksista ja huomautti, että ihmisten uskoa edustukselliseen demokratiaan koetellaan juuri nyt globaalisti.

–Monissa puolueissa reagoidaan oikeistopopulismin nousuun sulkeutumalla ja takertumalla kiinni vanhaan valtaan. Talouskuri on ruokkinut äärioikeiston nousua Euroopassa. Sama uhkaa myös Suomea. Jos päätökset tuntuvat eriarvoistavilta, ihmiset reagoivat.

Niinistö korosti, että on tärkeää, että talouspolitiikka ”tuntuu reilulta” jokaiselle. Samalla hän korosti ihmisarvon merkitystä.

–Ajatus siitä, että ihmisarvo on jakamaton ja että ihmisarvo kuuluu jokaiselle, riippumatta siitä, mistä hän tulee, ei ole vanhentunut. Suomessa itseään kutsuvat kansallismielisiksi ne, jotka haluavat vain hajauttaa ja kiihkoilla. Kuitenkin juuri tasa-arvon puolustaminen, jos jokin, on suomalaista. Nyt tarvitaan puoleita, jotka kokoavat tulevaisuuteen luottavaisesti katsovaa inhimillistä enemmistöä, hän sanoi.

–Vihreät on arvopuolue. Meitä ei äänestetä omien etujen vuoksi eikä sen vuoksi, että ajatellaan, että noilla toisilla on asiat paremmin. Meitä äänestetään sen takia, että ihmiset ajattelevat, että vihreillä arvoilla Suomi on parempi meille kaikille, Niinistö jatkoi.

Hän huomautti, että ihminen huomaa arvojen tärkeyden vasta sitten, kun ne ovat uhattuna.

Väistyvä puheenjohtaja Niinistö linjasi, että Suomen tulee nousta takaisin koulutuksen kärkimaihin ja seuraavan hallituksen tulee palauttaa koulutuksen rahoitus.

–Päätavoite seuraavissa eduskuntavaaleissa on koulutuksen rahoituksen palauttaminen Sipilän hallituksta edeltävälle tasolle.

Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan myöhemmin tänään. Niinistö väistyy, koska on johtanut puoluetta sen sääntöjen mukaisen maksimin kuusi vuotta.

–Vielä jokin aika sitten ei olisi uskonut, että vihreät on se puolue, jolla on pisimään palvellut puheenjohtaja, Niinistö kommentoi.

Hän päätti puheensa lausahdukseen, jota kertoi käyttäneensä aloittaessaan politiikassa.

–Meidän on oltava riittävän kovia ajaaksemme asioita tehokkaasti ja riittävän pehmeitä, jotta tiedämme, mitä oikeat asiat ovat.

