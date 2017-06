Ville Niinistö harkitsee EU-vaaleja: ”Tätä haluaisin olla muuttamassa”

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö myöntää, että puheenjohtajan tehtävien jättämiseen liittyy ”luopumisen tuskaa”. Hän kertoo pohtivansa eurovaaleja ja sanoo uuden puheenjohtajan näytön paikka olevan vuoden 2019 eduskuntavaalit.

Niinistö on toiminut vihreiden puheenjohtajana vuodesta 2011 ja puoluehallituksessa hän on ollut tekemässä päätöksiä vuodesta 2003 alkaen. Nyt hän aikoo jättää keskeiset luottamustehtävät puolueessa.

–Koputan puuta, mutta yritän olla myös hyvä luopuva puheenjohtaja ja varmaan siinä pitää oppia se, ettei yritä harmaana eminenssinä roikkua takana ja antamassa mukamas parempia neuvoja. Jos neuvojani tarvitaan, annan niitä, mutta en aio hakea mitään muodollisia tehtäviä. Jätän ne niille, jotka ovat kasvamassa isompiin tehtäviin puolueessa, Niinistö kertoo.

Tulevaisuudestaan hän ei ole tehnyt vielä päätöksiä, vaan näkee nyt mahdollisuuksien ”avoimia ovia”. Uusia tehtäviä voisi löytyä niin politiikan ulkopuolelta ympäristöjärjestöistä tai EU:sta. Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalien lisäksi myös europarlamenttivaalit.

–Kyllä eurovaalit ovat mahdollinen vaihtoehto. Suomen isot kysymykset siitä, miten saadaan taloutta uudistettua, työelämän ongelmia ratkaistua ja ympäristökriisiä ratkaistuksi sekä tätä tiettyä demokratian kriisiä, jota leimaavat äärioikeisto ja epävarmuus tulevaisuudesta. Näissä olosuhteissa myös se, mitä EU:ssa ja europarlamentissa tehdään, on tosi tärkeää.

–Minusta EU:ssa eurooppalaiset oikeistopuolueet ovat vetäneet liian kovaa talouskurilinjaa. Jos EU näyttäytyy vain tällaisena ylhäältä tulleena tahona, joka käskee leikkaamaan pienituloiselta tai ei ainakaan kiinnitä huomiota heidän asemansa parantamiseen, niin sitten EU:lla ei ole luottamusta ihmisten silmissä. Tätä haluaisin olla muuttamassa.

Tarkoittaako tämä halu, että EU voisi olla jopa todennäköinen vaihtoehto?

–Ei. Tykkään siitä, että on erilaisia kiinnostavia mahdollisuuksia, enkä aio lyödä vielä kantaani lukkoon. Mahdollisuuksia on myös muita ja minua kiinnostavat myös kansainvälisten ympäristöjärjestöjen tehtävät, YK-järjestöt ja muut.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että koskaan ei ole kypsä aika puheenjohtajan vaihdolle. Puheenjohtajan tehtävästä luopuminen on sääntöjen sanelema, sillä vihreät ovat säännöillään rajoittaneet kaksivuotiset puheenjohtajakaudet kolmeen.

–Minusta tämä on ihan luonteva hetki puheenjohtajan vaihdolle, koska nyt uudella puheenjohtajalla on kaksi vuotta aikaa rakentaa tunnettuutta ja profiilia sekä vahvistaa puolueen linjaa ja ennen kaikkea ratkaisuehdotuksia kohti eduskuntavaaleja. Se on hänen näytön paikkansa ja hänellä on kaksi vuotta aikaa valmistautua siihen. Aina uusi puheenjohtaja tarvitsee oppimisen ja kasvun mahdollisuuden. Tämä on minusta hyvä hetki sille.

–Tärkein neuvoni uudelle puheenjohtajalle on varmaankin se, että kaikki tekevät virheitä, mutta olennaista on se, mitä siitä oppii.