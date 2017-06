Hallituskriisin hinta mietityttää: ”Kokoomus tulee hyödyntämään tilanteen täysimääräisesti”

Kristillisdemokraattien (KD) eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman arvioi, että Uusi vaihtoehto -ryhmän hallituksella pysymisellä on hintansa.

–Arvelisin, että kokoomus, joka hallituskumppaneista on ilmaisut eniten tyytymättömyyttä ratkaisuun, tulee hyödyntämään tilanteen täysimääräisesti. Sille, että ryhmä jossa on vain 20 kansanedustajaa saa säilyttää viisi ministerinpaikkaa, on oma hintansa. Arvaan, että keskusta joutuu maksamaan hyväksymällä alkoholilainsäädännön liberalisoinnin. Toinen hintalappu isketään mahdollisesti sote-uudistukseen, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Östman ennakoi myös äänestäjien reaktiota.

–Tulevaisuudessa tulee vielä kolmas hintalappu eteen. Puoli miljoonaa äänestäjää antoi äänensä Soinin puolueelle, perussuomalaisille. Heidän täytyy tuntea itsensä täydellisesti petetyiksi. Ja tämä johtaa kasvavaan vastenmielisyyteen politiikkaa kohtaan.

Östman kertoo pääminiseri Juha Sipilän (kesk.) soittaneen kaikille oppositiojohtajille sunnuntai-iltana perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen.

–Tiistai-aamuna pidimme varmuuden vuoksi ylimääräisen ryhmäkokouksen. Päätimme kuitenkin, ettemme tee yhtään mitään, ennen kuin kuulemme pääministeriä samana iltana ja mikäli hallitustunnustelut alkavat. Illalla saimme lisätietoa Kesärannassa. Keskusta ja kokoomus jatkavat hallitustyötä yhdessä 20 aikaisemman perussuomalaisen kanssa. Käytännöllinen ratkaisu kriisiin, hän kuvailee.

Östmanin mukaan hän ei halunnut viime viikonloppuna ottaa kantaa mahdollisiin hallituskuvioihin, koska arvasi, että on olemassa toinen suunnitelma.

–Päätin odottaa rauhassa monesta eri syystä. Timo Soini kommentoi lauantaina, että hän aikoo jatkaa ulkoministerinä. Tämä vahvisti epäilyksiäni siitä, että on olemassa toinen suunnitelma. Toinen syy oli hiljaisuus pääministeripuolueen suunnalta. Kukaan ei ottanut meihin yhteyttä, vaikka useat mediat kertoivat, että KD ja RKP ovat mahdollisia uusia hallituskumppaneita.

Östman sanoo hallituskriisikuvion muistuttavan vajaan kahden vuoden aikaista tilannetta, kun RKP:tä ja KD:ta käytettiin hänen mukaansa pelinappuloina keskustan ja kokoomuksen riidellessä sote-ratkaisuista.

–En halunnut, että eduskuntaryhmämme olisi joutunut samanlaiseen tilanteeseen kuin silloin.