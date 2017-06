Yllättävä hämmennys vihreiden puoluekokouksessa: ”Ääntenlaskenta viivästyy”

Tietoa vihreiden uudesta puheenjohtajasta saadaan vielä odottaa, sillä puolueen viestintäsuunnittelija Jarno Lappalainen tiedotti hetki sitten, että ääntenlaskenta viivästyy. Sama tieto kerrottiin hetkeä myöhemmin puoluekokoukselle.

–Ääntenlaskenta viivästyy, jatkamme poliittista keskustelua.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, milloin puheenjohtajavaalin tulos on selvillä.

Äänten laskeminen aloitettiin jo aamupäivällä kymmeneltä ja kahdelta kokousväki kutsuttiin saliin tuloksen julkistamiseksi. Puheenjohtajaehdokkaat joutuivat jännittämään 45 minuuttia kokoussalin eturivissä, kun lopulta kuulutettiin, että tuloksen selviäminen venyy entisestään.

–Varmaan kaikilla on aika jännittyneet tunnelmat. Muutama tunti joudutaan varmaan vielä odottelemaan, Emma Kari sanoo.

–Toivotaan, että neljän maissa on valmista. Puolueen puheenjohtajana pitää varautua odottamattomiin tunnelmiin, sanoo Olli-Poika Parviainen.

Vihreät äänestivät puheenjohtajaa ennakkoon. Ääniä annettiin kaikkiaan yli 5 000. Äänten laskemista vaikeuttaa se, että puheenjohtajavaalissa noudatetaan siirtoäänivaalitapaa, missä äänensä voi ohjata toiselle ehdokkaalle, jos ensimmäinen ehdokas ei tule valituksi.

Veikkaan, että kyse on siitä, että äänestysprosentti on noussut 66 prosenttiin. Tuollainen äänestysprosentti on todella korkea. Ja totta kai se vie sitten aikaa, arvioi Touko Aalto tilannetta.

Vihreät käyttävät puheenjohtajavaalissa jäsenäänestystä, jonka tulos sitoo puoluekokousta, jos yli puolet jäsenistä on postittanut äänensä tiistaina umpeutuneeseen määräaikaan mennessä. Tavoite ylittyi maanantaina, joten puoluekokouksen ei tarvitse äänestää.

Hämmennystä herätti myös se, ettei puheenjohtajaehdokas Emma Kari ollut salissa odottamassa tuloksia muiden ehdokkaiden kanssa. Hän saapui paikalle noin 14.10.