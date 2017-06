Sampo Terho julkaisi saamiaan vihaviestejä: ”Oliko kotisi vakuutettu?”

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän trioministeriksi nimitetty Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho kertoo blogissaan saamistaan vihaviesteistä. Hän myös julkaisee viestejä, ja sanoo julkaistujen viestien olevan vain pieni otos.

–Suurin osa saamastani palautteesta on ollut kannustavaa ja rohkaisevaa, kiitos siitä! Etenkin kaikki kasvokkain annettu palaute on ollut hyvää. Se antaa voimia. Kansalaiset ovat selvästi valmiit antamaan uudelle ryhmällemme mahdollisuuden, kuten myös tuore kysely osoittaa. Toisaalta aivan kuten jo ensimmäisessä Uuden vaihtoehdon tiedotustilaisuudessa ryhmämme johtaja Simon Elo uumoili, myös vihan ryöppy on ollut voimakas, Terho kommentoi.

Hän sanoo, että julkaistut viesti ehkä auttavat ymmärtämään, miksi se minkä hän päätti jättää taakseen, alkoi tympäistä.

–Ensi viikolla perustamme uuden puolueen. Minulla ja ryhmätovereillani on ollut opettavainen viikko, jonka aikana itse kukin on varmasti tarkkaan miettinyt mitä haluaa olla ja millaista puoluetta edustaa. Uusi poliittinen kotimme tullaan rakentamaan myönteisyyden ympärille, vapaana vihasta ja möläytyksistä. Nimenomaan tältä osin oloni on nyt suunnattoman helpottunut, vaikka hyvin tiedän, kuinka pitkä ja vaikea tie edessä odottaa, Terho toteaa.

Terhon julkaisemissa viesteissä häntä nimitellään asiattomasti ja joukossa on myös uhkauksia.

-Oliko kotisi VAKUUTETTU, yhdessä viestissä kysytään.

Terhoa kuvaillaan myös nyrkillä tapettavaksi ja hänen toivotaan kuolevan syöpään.

Useat perussuomalaisista Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmään siirtyneet kansanedustajat ovat Ylen mukaan kertoneet saaneensa runsaasti vihapostia ja suoranaisia tappouhkauksia.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sanoi perjantaina Demokraatin mukaan, että puolue tuomitsee Uusi vaihtoehto -ryhmän kansanedustajiin kohdistuvan vihapuheen ja tappouhkaukset