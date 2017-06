Huoli tasa-arvosta Suomessa: ”Armeijan kutsunnat vetävät koko tasa-arvokasvatuksen viemäristä alas”

Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Janika Takatalo arvioi Puheenvuoron blogissaan, että koulutusalat ovat Suomessa edelleen sukupuolittain vahvasti jakautuneet.

–Osittain tästä syystä myös urakehityksessä ja palkkauksessa on edelleen eroja miesten ja naisten välillä, hän huomauttaa.

Takatalon mukaan sukupuolen mukainen segregaatio alkaa ilmetä jo lapsuudessa ja nuoruudessa, ja sitä on vaikea purkaa. Hän nostaae simerkiksi vuoden 2016 Nuorisobarometrin, jonka mukaan nuorten toiveammatit ovat edelleen melko perinteisiä. Tutkijoiden mukaan yhtenä keskeisenä syynä tälle ovat stereotyyppiset sukupuolirooliodotukset.

–Niillä on myös itseään toteuttavan ennustuksen vaikutus: pojat saattavat odottaa menestyvänsä matemaattisissa aineissa ja tytöt kielissä. Tällöin he myös usein kehittyvät näissä aineissa paremmin, ja saavat niistä hyvää palautetta, joka vuorostaan innostaa opiskelemaan. Sama toimii myös toisin päin. Oppijaminäkuvan muodostumisella on siis iso vaikutus, Takatalo kommentoi.

Hän sanoo, että varhaiskasvatuksella on keskeinen rooli minäkuvan muodostumisessa.

–Hyvää tarkoittaviin lauseisiin tai eleisiin saattaa sisältyä rajoittavuutta. Liian ahdas lokero – siis tässä tapauksessa tytön ja pojan rooli - voi estää ihmistä näkemästä todellisia kykyjään ja mahdollisuuksiaan muuttua ja oppia. Ensi syksynä otetaan käyttöön ensimmäiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Tämä näkökulma on onneksi otettu niissä monipuolisesti huomioon.

Ammatillisessa koulutuksessa on Takatalon mukaan nähtävissä, että sukupuoli selittää keskeyttämistä merkittävällä tavalla ja sukupuolen mukainen eriytyminen on edelleen yksi haaste ammatillisessa peruskoulutuksessa. Korkeakouluissa jako sukupuolten välillä on hänen mukaansa selvä esimerkiksi teknisten ja humanististen alojen välillä.

–Silloin todennäköisesti hukataan paljon arvokasta potentiaalia. Pienen kansan kaikki lahjakkuusvarannot olisi saatava paremmin hyödynnetyiksi, Takatalo toteaa.

Hän sanoo, että kaikilla lapsilla olisi hyvä olla luontevia ja läheisiä, samaistumisen mahdollistavia ammatillisia esikuvia ja esikuvia tulisi olla monipuolisesti.

–Ammattikuvia, työpaikkojen ilmapiiriä ja työkulttuuria sekä urakehitysmahdollisuuksia tulisi määrätietoisesti kehittää siten, että ne ovat molempien sukupuolten näkökulmasta houkuttelevia. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen on haastava saada sairaanhoitajakoulutukseen poikia, ellei työelämä uudistu siten, että sairaanhoitajan työympäristö, ammatti ja ammattikuva olisi myös poikien näkökulmasta mielekäs. Yksi hyvä keino voisi olla muutamien ammattien, ammattikuvien ja käytäntöjen läpivalaisu sukupuolen näkökulmasta – ja samalla määrätietoisesti sen edistäminen, että eri ammatit olisivat sukupuolesta riippumatta yhtäläisesti houkuttelevia.

Opettaja, kirjailija Arno Kotro vastaa Takatalolle ja nostaa esiin myös asevelvollisuuden merkityksen.

–Me lukion opettajat kyllä koetamme kovasti opettaa, että ala pitää valita ylä- eikä alapäällä, mutta työ on jokseenkin turhaa, kun pelkästään armeijan kutsunnat vetävät koko tasa-arvokasvatuksen viemäristä alas, hän sanoo Takatalon blogista syntyneestä keskustelussa.

–Asevelvollisuus opettaa työelämän kynnyksellä oleville nuorille, että naisille ja miehille kuuluu yhteiskunnassa eri hommat ja eri laki. Miesten asevelvollisuuden lakkauttaminen olisikin tärkeä askel segregaation purkamiseksi. Käytännössä kaikissa muissa Euroopan maissahan puolustus on järjestetty tasa-arvoisesti - ja niissä työelämän segregoituminen sukupuolen mukaan on vähäisempää, Kotro jatkaa.