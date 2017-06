Perussuomalaisen ulostulo: ”Soinin pienen ihmisen ääni katosi”

Perussuomalaisten Outokummun kaupunginvaltuutettu ja Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja Sanna Antikainen kiistää Puheenvuoron blogissaan junttaporukoiden ja salaisten Facebook-ryhmien olemassaolon puolueen piirissä.

Jyväskylän viime viikonlopun puoluekokouksen ja puheenjohtajavalintojen jälkeen myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini on puhunut muun muassa Suomen Sisun junttaporukasta.

–Jyväskylän tapahtumista kulkee mediassa ja muualla kaikenlaisia huhuja. Jopa entiset kansanedustajamme hokevat näitä perättömiä höpöhöpö -puheita, faktoja tarkistamatta. On kerrottu tarinaa junttaporukasta ja salaisista ryhmistä. Kuuluin molempiin ja kerronkin nyt totuuden: esitetyt väitteet eivät pidä paikkansa siten, kuten ne on esitetty. Junttaporukkaa ei ollut, oli ainoastaan Jussi Halla-ahon kannattajat, jotka keskustelivat yhdessä. Tämä on aivan normaalia kampanjointia. Salaisia facebook ryhmiä ei ollut, kuten on esitetty. Oli yhteisiä keskusteluryhmiä, joissa me kävimme normaalia jäsenten välistä keskustelua. Kaikki nämä ovat osa poliittista kampanjointia, jota myös Sampo Terho harjoitti, Antikainen kirjoittaa.

Hän sanoo Jyväskylän puoluekokouksen olleen täysin samanlaiset kuin aikaisemmat, joihin hän on osallistunut.

Samalla Antikainen kommentoi Timo Soinin roolia perussuomalaisten johdossa. Soini luopui puheenjohtajuudestaan Jyväskylässä ja siirtyi 19 muun perussuomalaisen kanssa Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmään Jussi Halla-ahon noustua puolueen puheenjohtajaksi.

–Olen kuulunut perussuomalaisiin koko aikuisikäni. Olin 18-vuotias, kun liityin perussuomalaisiin. Timo Soini tuntui välittävän pienestä ihmisestä. Tämä sai minut, silloisen päähän potkitun lastenkotinuoren, liittymään Soinin johtamaan puolueeseen. Uskoin Soinin välittävän myös minusta ja muista kaltaisistani – meistä, jotka eivät ääntänsä kuuluviin saaneet. Kahden viime vuoden aikana Soinin pienen ihmisen ääni kuitenkin katosi. Tilalle tuli vain isojen ihmisten ääniä. Nämä isot ihmiset välittivät lähinnä omasta asemastaan ja edustaan, Antikainen kommentoi.

–Ja sitten, kun Jyväskylässä kävi kuten kävi, ottivat nämä isot ihmiset käyttöönsä jo pitkään suunnitellun pelastautumissuunnitelmansa pelastakseen oman asemansa ja Audin takapenkin paikat autonkuljettajineen. Ehkä olisi kannattanut vetää hetki henkeä ja vilkaista peiliin, hän jatkaa.

Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten johtoon ja puolueen eduskuntaryhmän hajoaminen ovat kiristäneet välejä perussuomalaisissa ja Uuteen vaihtoehtoon siirtyneissä. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho julkaisi lauantaina saamiaan vihaviestejä.

