Pekka Haavistolta piikki Sauli Niinistölle: ”Näiden ei pitäisi olla aivan läpihuutoasioita”

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto otti puoluekokoukselle pitämässään puheessa voimakkaasti kantaa tasavallan presidentin toimintaan sisäpolitiikassa. Hän ei maininnut Sauli Niinistöä nimeltä, mutta viittasi oikeuskanslerin nimitykseen ja hallituskriisiin.

–Presidentti on Suomessa keskeinen toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Hän käyttää myös nimitysvaltaa, ja halutessaan presidentillä on paljonkin mielipidevaltaa. Viimeisiltä viikoilta tästä on esimerkkejä: meillä ei ole tällä hetkellä ylintä laillisuusvalvojaa, oikeuskansleria, ja perussuomalaisten puolueen hajottua vanhat ministerit jatkavat hallituksessa toistaiseksi ilman puoluetta ja puolueohjelmaa, ja ilman uutta hallitusneuvottelukierrosta. Näiden ei pitäisi olla aivan läpihuutoasioita, Haavisto sanoi.

Niinistön on arvioitu vaikuttaneen siihen, että alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti nimitettiin oikeuskansleriksi. Hän ottaa viran vastaan kuitenkin vasta vuodenvaihteessa soteen liittyvien tehtäviensä vuoksi.

Haavisto otti myös voimakkaasti kantaa vihapuhetta vastaan. Hän varoitti myös vähemmistöjen poissulkemisesta Suomessa.

–Meidän pitäisi rakentaa maa, jossa kaikki tuntevat olevansa kotonaan, hän sanoi.

–On vaarana, että meistä tulee entistä käpertyneempi maa, joka on vähemmän kansainvälinen toimija. Näin ei saisi olla, Haavisto jatkoi.

Hän arvioi, että Suomi on vapaaehtoisesti vetäytynyt globaalien ongelmien ratkaisuyrityksistä, siirtynyt eturivistä takapenkkiläiseksi. Yhtenä merkkinä tästä on kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus.

–Näin ei saisi olla. Ulkopolitiikassa on pidettävä huoli siitä, että myös sen toteuttamiseen on olemassa välineet. Jos halutaan puuttua ongelmien alkusyihin, on oltava siihen oikeat työkalut. Muuten jäämme passiivisena odottamaan hetkeä, jolloin ongelmat kolkuttelevat jo omilla rajoillamme.

Haaviston mukaan puolustuskeskustelu saa Suomessa joskus outoja piirteitä.

–Sen sijaan että kansaa haluttaisiin yhdistää, lietsotaankin jakolinjoja ja kansalaisryhmien välisiä kiistoja. Olemme nähneet vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta – milloin ruotsinkielisiin, milloin kaksoiskansalaisiin, milloin maahanmuuttajiin. Vihapuhe pienentää Suomea ja haavoittaa sitä. Vihapuhe syö kansakunnan pohjaa. Jos tämän vihapuheen ylläpitäjät haluavat vielä kaapata kansalliset symbolimme – Suomen lipun ja leijonavaakunan – on aika taistella vastaan. Kansalliset symbolimme kuuluvat meille kaikille, hän korosti.

”Jos jollakin on taitoja, joita juuri nyt Suomessa tarvitaan, tämä pitäisi ottaa avosylin vastaan”

Haavisto muistutti, että Suomen kaltaiselle pienelle maalle kansainvälinen järjestys ja sopimuksien noudattaminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Myös tästä syystä Euroopan unioni on hänen mukaansa Suomelle myös turvallisuusyhteisö.

–Maailmassa, jossa maiden väliset suhteet perustuisivat vain sotilaalliseen voimaan, pienet maat olisivat aina häviäjiä. Tästäkin syystä meille Euroopan Unioni on meille paitsi taloudellinen myös turvallisuusyhteisö. Viime aikoina sen yhteistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on pyritty kehittämään. Haluamme olla tässä kehitystyössä täysipainoisesti mukana, Haavisto linjasi.

Hän otti puheessaan kantaa myös pakolais- ja maahanmuuttokysymykseen. Haavisto huomautti, että enää ei olla hallitsemattoman tilanteen edessä.

–Meillä on nyt paremmin aikaa ja mahdollisuuksia tarkastella tänne tulleiden tilannetta yksilöllisemmin. Meidän tulisi myös antaa koulutetuille ja osaaville turvapaikanhakijoille mahdollisuus hakeutua suoraan suomalaiseen työelämään. Ajattelemme edelleen liikaa eri siiloissa turvapaikanhakijoita ja työperäisiä maahanmuuttajia. Nyt pitäisi voida toimia myös siilojen ylitse. Muuten teemme itsemmekin kannalta huonoja päätöksiä. Jos jollakin on taitoja, joita juuri nyt Suomessa tarvitaan, tämä pitäisi ottaa avosylin vastaan.