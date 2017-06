Touko Aallon tärkein koetus edessä 2019 - ”Vihreät on vihreät ja RKP on RKP”

Vihreiden uusi puheenjohtaja Touko Aalto myöntää, että hänen puheenjohtajakautensa tärkein koetus on kevään 2019 eduskuntavaalit. Puheenjohtajan paikalta väistynyt Ville Niinistö kertoi lauantaina, että nuo vaalit ovat uuden puheenjohtajan ”näytön paikka”.

Vaikka vihreiden puoluekokouksessa on toisteltu vaatimusta siitä, että puolueen on kyettävä nousemaan pääministeripuolueeksi, ei Aalto halua vielä tavoitteitaan naulata.

–Ei minulla mitään lukuja mielessä. Se on minulla mielessä, että me yhdessä pyritään miettimään strateginen visio tuleviin vaaleihin. Se on minusta järkevä tapa toimia, hän vastaa.

–Ei minulla niitä lukuja ole juuri tässä hetkessä, enkä viitsi niitä alkaa keksiäkään.

RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet pohdiskeli Ylen galluplukujen perusteella, että yhdessä vihreät ja RKP voisivat tavoitella pääministerin paikkaa. Tällaista valtakunnallista vaaliliittoa Aalto pitää mahdottomana.

–Vihreät on vihreät ja RKP on RKP. Ehkä joissain paikoissa, joissain vaalipiireissä voidaan keskustella vaaliliitoista. Mutta ei minulla ole tässä vaiheessa muuta kuin puss och kram, Eva Biaudet.

Jyväskylän vaalitulos rohkaisi pyrkimään

Aalto ilmoittautui vihreiden puheenjohtajakisaan viimeisenä kansanedustajana huhtikuun lopulla.

–En ollut missään soutamassa järvellä tai mitään, kertoo Aalto päätöksen syntymisestä.

Kommentin voi nähdä piikkinä hänen vastaehdokkaalleen Emma Karille, joka kertoi pääsiäisen aikaan Helsingin Sanomien laajassa haastattelussa Leivonmäen kansallispuistossa Harjujärven rannalla.

Aallon ehdokkuutta oli ehditty laajalti spekuloida julkisuudessa etenkin kuntavaalien jälkeen, mutta hän viittasi niihin kintaalla ilmoittaen ministeri Harri Holkerin tapaan juovansa kahvia. Karin ilmoituksen aikoihin Aalto kuitenkin päätti, että oma päätös olisi myös tehtävä.

–Viikkoa aikaisemmin ennen kuin tein päätöksen, annoin itselleni viikon aikaa. Tein päätöksen, että tuona perjantaina ilmoitan sen, ja sitä ennen päätös pitäisi tehdä, Aalto kertoo.

Vahvan selkänojan Aalto sai ehdokkuudelleen kuntavaaleista, sillä kotikaupungissaan Jyväskylässä Aalto johdatti vihreät ensimmäistä kertaa kaupungin suurimmaksi puolueeksi. Hän kertoo vaalituloksen vahvistaneen ajatuksia puheenjohtajuudesta.

–Se sai niin vahvan vastakaiun ja näki, mitä pystyy joukkueena tekemään, kun pystyi vaikuttamaan aika paljon siihen tekemisen tapaan, niin kyllä se rohkaisi sillä tapaa, että tuntui, että olemme oikealla uralla ja tätä pitää laajentaa.

Ennen lopullista päätöstään hän kävi keskusteluita omassa lähipiirissään. Linjakysymysten lisäksi pohdittiin puheenjohtajuuden vaativuutta ja jaksamista.

–Koin aika voimakkaasti, että painottamani asiat saivat vastakaikua ja ajattelin, että hitsi, mä lähden ehdolle.