Turvapaikanhakijoita haastatellut: ”Koko pakolaiskysymyksen kannalta ihan mitätön seikka”

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto otti sunnuntaina tiukasti kantaa keskusteluun turvapaikanhakijoihin. Hän osoitti vihreiden puoluekokouksessa sanansa myös turvapaikanhakijoita ”sympaattisesti katsoville”.

Puolueen linjaa voidaan pitää turvapaikanhakijoihin sympaattisesti suhtautuvana, ja kriittisesti maahanmuuttoon suhtautuvia kommentteja puolueesta on kuultu hyvin harvoin.

–Kun maahanmuuttokeskustelussa on kaksi ääripäätä, on samaan aikaan vaikeaa käydä sitä keskustelua, mitä nyt tarvitsisimme. Turvapaikanhakijoita sympaattisesti katsovilla tulisi olla mahdollista sanoa, että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan Suomessa pitää säilyä nollatoleranssi, ja tällaiseen väkivaltaan tai muihin rikoksiin syyllistyneillä kielteinen turvapaikkapäätös on odotettavissa, Haavisto linjasi.

Samalla Haavisto tunnusti, että vuoden 2015 pakolaiskriisin edessä ”olimme lähes kädettömiä”.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajan paikkaa tavoitellut mutta ulkopuolelle jäänyt Timo Perälä kertoo Uudelle Suomelle olleensa itse haastattelemassa turvapaikanhakijoita vuoden 2016 alkupuolella. Siviilissä hän toimii maahanmuuttoviraston ylitarkastajana kansalaisuusyksikössä.

–Minusta näytti siltä, että joka ikinen on tehnyt parhaansa. On ihan selvää, että kun tulee uusia ihmisiä, niin ei ole yhtä pätevä kuin henkilö, joka on tehnyt 5 tai 10 vuotta niitä tehtäviä. Se oli varmasti tunnistettu, että näin on. Siihen pyrittiin puuttumaan koulutuksella ja tukitoimilla, jotta se ei vaikuttaisi päätösten tasoon. Johtopäätöksiä on tehty molempiin puoliin, Perälä kertoo Uudelle Suomelle.

Perälä katsoo, että julkisessa keskustelussa maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoita lähtökohdat ovat usein vinoutuneet. Maahanmuuttokeskustelussa korostuvat turvapaikanhakijat, jotka ovat yksi osa maahanmuuttoa, ja turvapaikanhakijakeskustelussa korostuu turhaan Suomen valtion kansallinen rooli.

–Usein unohtuu, että Suomeen tulevasta maahanmuutosta isoin osa tulee Venäjältä ja Virosta. Puhutaan pääsääntöisesti työperäisestä maahanmuutosta sekä avioliitoista ja perheenyhdistämisestä. Luulen, että tämä valtaosa maahanmuutosta on jäänyt aika paljon taakse ja puhutaan siitä, mikä toki on ollut pinnalla viime vuodet, eli puhutaan turvapaikanhakijoista.

–Kun puhutaan turvapaikanhakijoista ja katsotaan pelkästään, mikä on Suomen tilanne, niin se on vääristävä kuva. Kuinka paljon Ruotsista tulee Suomeen turvapaikanhakijoita, ja kuinka paljon näistä turvapaikanhakijoista jää Ruotsiin, niin se on kansallisten budjettien aikaan merkittävä kysymys. Mutta koko pakolaiskysymyksen kannalta se on ihan mitätön seikka, Perälä toteaa ja painottaa eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten ratkaisujen merkitystä.

Kokonaan oma lukunsa turvapaikkakeskustelussa ovat vierastaistelijat. Suojelupoliisi kohotti menneellä viikolla uhka-arviotaan Suomeen kohdistuvasta terrorismin uhasta. Supon mukaan Suomesta Isisin riveihin lähteneitä vierastaistelijoita on noussut merkittäviin asemiin, ja heillä on laaja suhdeverkosto. Perälä kuitenkin katsoo, että vierastaistelijat eivät ole syy kiristää turvapaikkapolitiikkaa.

–Silloin puhutaan niin pienestä marginaalisesta ryhmästä, joka on selkeästi eroteltavissa, koska suojelupoliisikin on sitä mieltä, että he pystyvät tunnistamaan ja seuraamaan näitä henkilöitä. Että en ole ihan varma, tekeekö poliitikko tai poliittinen puolue tai muu poliittinen organisaatio oikein siinä, että keskittyy 350 mahdollisesti radikalisoituneeseen, hän pohtii.

–Monessa vähemmistöön kohdistuvassa kritiikissä on yleistämisen ongelma. Jos Suomi pystyy tunnistamaan semmoisia henkilöitä, jotka voivat olla suomalaiselle turvallisuudelle vaarallisia, on ilmiselvää, että heitä täytyy kohdella tietyllä tavalla ja siinä lainsäädäntöä voidaan kehittää.

–Mutta että pohdittaisiin, miten Suomen tulisi suhtautua turvapaikkakysymykseen – 35 000 maahantulijaan vuonna 2015 ja melkein 4 000 yhdellä viikolla – siitä näkökulmasta, että on tällainen potentiaalinen ongelma, että prosentti heistä voi muodostaa uhan turvallisuudelle. Jos se ryhmä tulee linjaamaan sen, miten turvapaikanhakija-asiaa käsitellään, kyse on väärästä lähtökohdasta.

Vihreänä poliitikkona Perälä toivoo laajempaa keskustelua työperäisestä maahanmuutosta. Siinä vihreät ajavat sääntelyn höllentämistä. Myös presidenttiehdokas Haavisto nosti työperäisen maahanmuuton esiin ”kentän keskellä” olevana keskustelunaiheena, jota tulisi laajemmin käydä.

–Puhutaan kuitenkin isosta osasta koko maahanmuutosta. Sen pitäisi olla vihreiden mukaan vapaampaa. Kun olen virkamies, niin en ihan samalla tavalla ota voimakkaasti kantaa, mikä minun kantani on, toteaa Perälä.

Hän haluaa huomauttaa, ettei hän yksittäisenä virkamiehenä edusta maahanmuuttovirastoa, vaan työpaikan sisällä maahanmuutosta keskustellaan erilaisista poliittista kannoista käsin.

–Olen tietoisesti tehnyt sellaisen rajauksen, että minulla on poliittisia ambitioita koulutukseen ja turvallisuuspolitiikkaan. Se on sitten virkatyöni, mitä hoidan maahanmuuttoasioiden parissa.