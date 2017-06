Poliisi varoittaa: Sextortion-kiristäminen lisääntynyt räjähtäen – Näin lapsi tai nuori joutuu uhriksi

Keskusrikospoliisi ja Euroopan poliisijärjestö Europol varoittavat kampanjassaan niin sanotusta sextortion-kiristysilmiöstä.

Tiedotteen mukaan sextortion eli rahan ja seksin kiristäminen nuorilta netissä on lisääntynyt räjähdysmäisesti Euroopassa. Sextortioniksi tai webcam blackmailingiksi kutsutuissa rikoksissa rikolliset houkuttelevat uhrin riisuuntumaan tietokoneen kameran edessä tai lähettämään vähäpukeisia valokuvia itsestään. Materiaalin saatuaan rikolliset alkavat kiristää nuorta sillä, että levittävät kuvia nettiin, ellei uhri anna lisää materiaalia, rahaa tai seksiä.

Suomessa tilanne on erilainen kuin muualla Euroopassa, sillä alastonkuvien levittämistä on käytetty pikemmin kiusaamiseen kuin kiristämiseen. Raha on tullut esiin kiristämisen motiivina enemmän aikuisten välisissä tapauksissa.

Europolin tänään julkistaman raportin mukaan rikolliset valitsevat uhreikseen nuorimmillaan 7-vuotiaita lapsia. Raportissa kerrotaan, että rikosten motiivi vaihtelee hieman sen mukaan, ovatko uhrit poikia vai tyttöjä. Valtaosaa tytöistä kiristetään antamaan lisää seksuaalista materiaalia, kun taas pojilta halutaan lisämateriaalia vain 53 prosentissa tapauksista. Sen sijaan pojat (32 % tapauksista) pakotetaan tyttöjä (2 % tapauksista) useammin maksamaan rikollisille rahaa.

– Rahan kiristäminen tällä tavalla on melko uusi ilmiö samoin kuin se, että uhreiksi jääneet nuoret pakotetaan ottamaan mukaan muitakin lapsia tai nuoria videoille tai kuviin. Siten rikollisten on mahdollista saada materiaalia esimerkiksi hyvin pienistä lapsista, poliisi varoittaa.

Keskusrikospoliisin mukaan sextortion-rikosten seuraukset ovat paikoin olleet traagisia: muutaman viime vuoden aikana uhrien on raportoitu päätyneen jopa itsemurhaan.

– Uhrien ahdinkoa on lisännyt entisestään se, etteivät he häpeän tai tietämättömyyden takia ole halunneet ilmoittaa kiristyksestä viranomaisille, poliisi kertoo.

Alla Europolin neuvot kiristyksen uhreille sekä lyhytelokuva sextortion-ilmiöstä.

EUROPOLIN NEUVOT:

Jos joudut kiristyksen uhriksi netissä, älä maksa, äläkä häpeä rikosilmoituksen tekemistä. Jos joku uhkaa jakaa seksuaalisia kuviasi tai videoitasi, noudata seuraavia ohjeita:

1) Älä jaa enempää materiaalia, älä maksa mitään

2) Etsi apua, et ole yksin

3) Tallenna todisteet, älä poista mitään

4) Lopeta keskustelu, estä kiristäjä

5) Tee rikosilmoitus poliisille