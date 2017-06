Pääministeri Sipilä: Arvoero kasvoi liikaa – myös Jussi Halla-ahon ratkaisu vaikutti

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sekä hallituspuolueet keskusta ja kokoomus ovat perustelleet eduskunnan edessä perussuomalaisten pudottamista hallituksesta.

Pääministeri Sipilä korosti tiedonannossaan arvojen merkitystä politiikalle.

– Kaikki päätökset perustuvat arvoille. Jokainen puolue on perustunut tietoisesti tai tietämättään arvoille, Sipilä sanoi.

Hän sanoi ajatelleensa heti perussuomalaisten uuden johtoryhmän kokoonpanon kuultuaan, että arvoero hallituspuolueiden välillä oli kasvanut merkittävästi. Tämä kasvatti Sipilän mukaan kestämättömien konfliktien riskiä hallitustyössä – sitä, että yhteisiä ratkaisuja ei löydettäisi.

– Erityisesti tämä riski liittyi EU-politiikkaan ja maahanmuuttokysymyksiin, hän lisäsi.

Asiaan vaikutti Sipilän mukaan myös se, että perussuomalaisten uusi puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kertoi jäävänsä Brysseliin puoluejohtajanakin. Sipilän mukaan on selvää, että hallitustyö edellyttää tiivistä yhteistyötä puoluejohtajilta.

– Katsoimme, että esitetty järjestely olisi heikentänyt hallituksen käytännön toimintakykyä.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen. Hänen mukaansa viime viikolla koettiin Suomen parlamentaarisen lähihistorian mullistavimmat päivät.

– Perussuomalainen puolue oli puoluekokouksessaan valinnut uuden johtonsa. Tämän seurauksena Jyväskylästä palasi muuttunut puolue, jonka arvoista ja puoluejohdon sitoutumisesta hallitusyhteistyöhön ja yhteiseen ohjelmaan emme enää voineet olla varmoja. Tämän jälkeen meitä Kokoomuksessa ohjasi viime viikon keskusteluissa kaksi seikkaa: arvomme ja asioiden vastuullinen hoitaminen, Jokinen totesi.

Jokisen mukaan ”yhteisten asioiden hoitaminen käy mahdottomaksi, jos poliittista päätöksentekoa ohjaavat arvot ja visio Suomesta ovat liian kaukana toisistaan”. Tällä hän perusteli sitä, että perussuomalaiset hylättiin, vaikka puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli sitoutunut hallitusohjelmaan.

– Hallitustyön perusta on strateginen hallitusohjelma, joka jättää päivittäiseen työhön liikkumavaraa. Vain riittävän yksimielinen, samat arvot ja tulevaisuuskuvan jakava hallitus on toimintakykyinen ja pystyy uudistamaan maatamme. Meille Kokoomuksessa on välttämätöntä, että hallitustyössä puolueet voivat luottaa toisiinsa, ja että se, mikä on kerran sovittu, pitää. Tämän pohdinnan jälkeen Kokoomukselle oli selvää, ettei hedelmällinen hallitusyhteistyö muuttuneen Perussuomalaiset-puolueen kanssa ollut mahdollista, Jokinen sanoi.

Hän varoitti suomalaisia vauhtisokeudesta talouden käännyttyä pieneen kasvuun. Tällä hän alleviivasi hallituksen jatkon sekä talouden uudistusten ja säästötoimien jatkumisen tärkeyttä.

Tiedonannossa oli kyse hallituksen kokoonpanon muuttumisesta. Muun muassa presidentti Sauli Niinistö lausui viikonloppuna, että hallituksen eroaminen olisi saattanut olla perusteltu ratkaisu perussuomalaisten jäätyä pois hallituksesta. Nyt hallitus jatkoi toimintaansa ilman eroa, vaihtaen perussuomalaiset Uusi vaihtoehto -ryhmään.

– On muistettava, että hallitus ja kaikki sen ministerit saavat toimilleen valtuutuksen ja luottamuksen tästä salista, eduskunnalta, Jokinen sanoi.

– Oppositiosta on ehditty jo vaatia uusia eduskuntavaaleja. Hajotusvaalit eivät ole kuitenkaan mielipidekysymys. Kynnys niiden järjestämiseen on perustuslaissa yhteisesti, kaikkien eduskuntapuolueiden sopimana, asetettu tietoisesti mahdollisimman korkeaksi. Ensisijaista on löytää istuvasta eduskunnasta enemmistö. Tässä pääministerin johdolla myös onnistuttiin, sanoi keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kaikkonen.

– Hajotusvaaleja vaatineille Keskustan eduskuntaryhmä muistuttaa, että jatkavalla hallituspohjalla on edelleen suomalaisilta viime eduskuntavaaleissa saatu valtakirja.

Kaikkonen pitää kuitenkin tärkeänä, että poikkeuksellisessa tilanteessa ”hallituksen luottamus mitataan eduskunnassa jo huomenna”.

