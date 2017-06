Perussuomalainen haukkuu Soinin ”Iso-Härskiksi” – ”Valehtelivat päin naamaa”

Perussuomalaisten pää-äänenkannattajan päätoimittaja syyttää Timo Soinia, Juha Sipilää (kesk.) sekä Petteri Orpoa (kok.) valehtelusta. Perussuomalainen-lehden päätoimittaja Matias Turkkila kirjoittaa asiasta Puheenvuoron blogissaan.

Turkkila pitää täysin epäuskottavina kolmikon väitteitä siitä, ettei perussuomalaisten loikkariryhmästä ollut käyty etukäteen keskusteluja. Turkkila vertaa kolmikon sanomisia vitsiin, jossa Pikku-Kalle vakuuttaa, ettei ole varastanut ruusunpunaista omenaa, kun totuus on, että hän varasti vihreän omenan. Valtiovarainministeri Orpo kiisti Helsingin Sanomille, että hallitus olisi keskustellut loikkauskuvion jo etukäteen läpi.

– Eli hallituksessa ei ole käyty keskusteluja. Ok. Viimeksi kun tarkistin, Sipilän hallituksessa nökötti 17 ministeriä. EI tosiaankaan olisi ollut viisasta jakaa moista uutispommia kaikkien kevytsalkkulaisten kesken. Eri asia sitten onkin, onko Orpo ollut asiasta yhteydessä Soinin sekä Sipilän kanssa, Turkkila kirjoittaa blogissaan.

Turkkila ihmettelee, miten yksi Suomen informoiduimmista henkilöistä on kriittisistä tapahtumista ”oudon tietämätön” etenkin, kun pelissä oli kuitenkin hänen poliittinen uransa ja kokoomuksen hallitustaival. Turkkila huomauttaa, että Orpo analysoi perussuomalaisten muutoksen alle päivässä edeltävänä viikonloppuna.

–Joko Orpon poliittisen tutkan aallonpituudessa on huomattavaa päiväkohtaista vaihtelua, tai sitten hän puhuu niin sanotusti Pikku-Kallen tapaan ruusunpunaista palturia. Sama vähän täsmällisemmällä kielellä: Valtionvarainministeri Orpo valehtelee Helsingin Sanomien haastattelussa.

Soini puolestaan ansaitsee Turkkilan mielestä ”kusettamisen erityismaininnan” siitä, että ”valehdellessaan hän on syyttänyt muita valheesta”.

–Tarinamme Pikku-Kallekaan ei ollut niin tökerö, että olisi syyttänyt omaa äitiään omenoiden viemisestä. Mutta hän onkin Pikku-Kalle, eikä Iso-Härski.

Sipilä taas on kiistänyt, että asiasta olisi puhuttu Sipilän, Soinin ja Orpon kesken touko–kesäkuussa. Turkkila arvelee, että kyse on samanlaisesta sanakikkailusta kuin Orpon kohdalla. Turkkila spekuloi, että trio on voinut keskustella asiasta välikäsien, kuten erityisavustajien, kautta.

–Jos arvioidaan pelkkää pintaa, tällä tavoin toimittaessa Orpo, Sipilä ja Soini voisivat luimistella pois asiasta ja todeta etteivät he ole puhuneet keskenään asiasta. Mutta valehtelua tämäkin olisi.

–Hallituspelissä pelataan niin korkeilla panoksilla, että ei yksinkertaisesti ole mahdollista, etteivätkö Sipilä ja Orpo molemmat olisi tienneet ennen tiistaita siitä, mitä UV-loikkarit olivat suunnitelleet jo monta päivää. Ehkä täsmällinen loikkarimäärä tulikin yllätyksenä, mutta varsinainen asia ei tullut.

Turkkilan mielestä suomalaisten on nyt ”syytä arvioida, haluavatko he jatkossa luottaa ihmisiin, jotka ovat valehdelleet heille päin naamaa”. Hän huomauttaa, että Suomen perustuslain mukaan ministerien on oltava rehellisiksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

–Kaikki hallituksen keskeiset ministerit ovat puhuneet joko täysin räikeästi totuutta vastaan tai vähintäänkin pyrkineet sanakikkailullaan hämärtämään olennaisesti sitä, mikä on totta ja mikä ei.

