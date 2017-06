Erikoinen kohtaus eduskunnassa: Hiljainen hetki ”demokratian muistolle” – ”suurin takinkääntäjä” oli poissa

Tunteet kuumenivat eduskunnassa tänään keskustelussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän jakautumisesta. Kyseessä oli valtioneuvoston tiedonanto hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta.

Parikymmentä kansanedustajaa erosi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja kertoi tänään perustavansa uuden puolueen nimeltä Sininen tulevaisuus. Keskustelussa kävi selväksi, miten jäätävät välit jakautuneen puolueen eri laidoilla nyt on. Myös oppositio ryöpytti hallitusta päätöksestä pitää hallitus pystyssä loikkareiden avulla.

– Viime viikon aikana olemme nähneet arvottoman näytelmän, jonka ovat käsikirjoittaneet Soini, Sipilä ja Orpo. Siinä hallitus pelastettiin kriisistä kyseenalaisin manööverein. Tämä näytelmä on heikentänyt kansalaisten jo ennestään hataraa arvostusta politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan. Poliittinen peli, kähmintä ja oman edun tavoittelu ovat niitä tekijöitä, joita kansalaiset politiikassa inhoavat, ja hallituksen viime päivien toiminta on ollut juuri tätä. Sen sijaan, että sitä edes nolottaisi, moni myhäilee tyytyväisenä peliliikkeilleen, sanoi Krista Mikkonen (vihr.).

– Hallitus yrittää jatkaa olemassaoloaan muina miehinä. Se jatkaa kuitenkin parlamentaarisesti ja moraalisesti ohentuneena ilman kansalaisten enemmistön tukea. On ilmeistä, että hallituksen takana on enää vajaa 40 prosenttia kansasta, ja se ei ole paljon. Eronpyyntö ja uudet hallitusneuvottelut olisivat antaneet mahdollisuuden keskustella Suomen linjasta ja samalla mahdollisuuden tarkistaa linjaa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan. Sitä mahdollisuutta ei haluttu käyttää valtapoliittisten päämäärien johdosta, tylytti Antti Lindtman (sd.).

Kovaa ryöpytystä Soinille

Ulkoministeri ja perussuomalaisten ex-puheenjohtaja Timo Soini ei ollut paikalla eduskunnassa. Anna-Maja Henrikssonilta (r.) tuli Soinille rajua kritiikkiä ja sanoi, että Soinin olisi pitänyt olla vastaamassa, sillä ”hän on se suurin takinkääntäjä tässä koko prosessissa”.

– Sen me olemme ainakin nähneet, että ulkoministeri ei seiso omien sanojensa takana. Hän käänsi takkinsa niin että napit lensivät: blogissaan hän sanoi voimakkaasti raamatullisia kielikuvia käyttäen, että hän ei koskaan hylkäisi omaa puoluettaan — kymmenen päivää myöhemmin se on juuri se, mitä hän tekee, hän sanoi.

–Ulkoministeri Soini, ymmärrättekö te — missä te nyt olettekaan — että teidän uskottavuutenne tänään ei ole enää sama kuin viikko sitten? Te olette pettänyt itsenne. Miten te kuvittelette, että suomalaiset enää voivat luottaa teidän sanaanne?

Jari Myllykoski (vas.) puolestaan kiipesi puhujanpönttöön astetta erikoisemmasta syystä.

–Tässä kohtaa, arvoisa puhemies, pidän hiljaisen hetken politiikan ja demokratian muistolle tämän hallituksen jäljiltä, hän sanoi ja oli hetken hiljaa.

Moni syytti hallitusta ja etenkin hallituspuolueiden puheenjohtajatrioa siitä, että loikkauskuviosta olisi päätetty etukäteen. Sipilä kiisti tämän jyrkästi. Lue tarkemmin: Juha Sipilä vastasi kovasanaisesti epäilyihin B-suunnitelmasta

Huhtaasaari sivalsi jopa presidenttiä

Salissa kuultiin myös monia katkeransuolaisia puheenvuoroja perussuomalaisiin jääneiltä edustajilta. Ryhmäpuheenvuoron pitänyt puolueensa varapuheenjohtajaksi noussut Laura Huhtasaari kutsui kuviota ”härskiksi näytelmäksi” ja sivalsi jopa presidenttiä.

– Vallanhimoiset ihmiset asettavat itsensä muiden yläpuolelle. Päättäjät ovat heille oikeita mutta jäsenistö väärä. Hurskasteluun on osallistunut Uuden vaihtoehdon lisäksi myös muita, jopa tasavallan presidentti sortui tähän. Voi tätä kaksinaismoralismin määrää! Totuutta pitää vääristellä koko ajan, jotta saataisiin muita lyötyä, Huhtasaari sanoi.

– Kulisseissa oli jo pidempään juoniteltu operaatiota. Jussi Halla-ahon kutsuminen hallitusneuvotteluihin oli pelkkä näytelmä. Vedottiin höpöhöpöverukkeisiin, jotta perussuomalaisista päästiin eroon. Kaikkien on hyvä tietää, että perussuomalaiset eivät halunneet lähteä hallituksesta. Kokoomus ja keskusta halusivat päästä meistä eroon, koska heille eivät enää yhdessä sovitut ohjelmat kelvanneet. Toivotamme ministeri Terholle ja kumppaneille mukavaa hallitustaivalta Sipilän ja Orpon peukalon alla. Muistakaa totella kiltisti, niin kiiltävä musta auto odottaa huomennakin, hän jatkoi, ja sali hälisi ja nauroi.

”Petitte ja sitten pyysitte mukaan”

Soinilaisten uudesta ryhmästä rannalle jääneet Arja Juvonen ja Toimi Kankaanniemi (ps.) kuulostivat loukkaantuneilta. Juvonen erosi tapahtumien johdosta perussuomalaisista, mutta jättäytyi pois myös loikkareiden eduskuntaryhmästä ja kertoo olevansa nyt ”välitilassa”.

– On ihan turha itkeä, että "voi kun meitä haukutaan ja tulee vihapostia ja tulee inhopostia", jos me toimimme tällä tavalla. Sitten pitää ottaa vastaan se posti, mitä meille tulee, jos me emme osaa reiluja ja oikeita pelisääntöjä. Miten me voimme puhua mistään kiusaamisesta tai puuttua asioihin, jos emme itse noudata niitä? Juvonen sanoi ja ilmoitti kannattavansa perussuomalaisten esittämää epäluottamuslausetta.

– Te petitte minut ja sitten pyysitte minua mukaan 20:n joukkoon. Ei voi lähteä siitä, että ensin vedetään matto alta, nolataan ja pilkataan ja sen jälkeen pyydetään, että tulisitko mukaan. Minä olen eri hiekkalaatikolla kuin te. Teidät sokaisi valta, minua ei sokaissut valta. Minä olen tässä puolueessa, johon kansa on valinnut, ja tämän puolueen ohjelmatavoitteet eivät Jyväskylässä muuttuneet sanallakaan, Kankaanniemi sanoi.

