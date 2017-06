Hämmennystä aiheuttaneesta ”nikotiininuuskasta” tuli kioskihitti Suomessa

Ylähuulen alle tungettava, pussinuuskaa muistuttava Zonnic-nikotiinivalmiste on noussut lyhyessä ajassa hittituotteeksi ainakin kioskimyynnissä. Keskustelua herättäneen ”nikotiininuuskan” myynti on mahdollista Suomessa, koska tuote ei sisällä tupakkaa.

Ilmiötä ihmetteli äskettäin blogissaan kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.). Suomessa saakin jo ostaa ja myydä nuuskaa, hän kummasteli. Kärnä ei usko tuotteen käyttöön nikotiinikorvaustuotteena vaan väittää, että sitä käytetään varavaihtoehtona kun oikea, Suomessa kielletty nuuska on loppu. Hänen mukaansa uutuustuotteen suosio on noussut huimaksi.

Väite suosiosta vaikuttaa olevan osittain totta: kioskimyynnissä Zonnic on vallannut ison siivun nikotiinikorvaustuotteiden markkinasta. R-kioskin tuotepäällikkö Ari Pellilä kertoo Uudelle Suomelle, että Zonnicin osuus ketjun nikotiinikorvausvalmisteiden myynnistä on jo lähes 20 prosenttia.

– Kyllä se ainakin R-kioskissa on hittituotteeksi noussut, Pellilä sanoo.

Ruotsalaisyhtiö Niconovumin kehittämä Zonnic tuli Suomessa myyntiin viime vuoden lopussa. Pellilän mukaan alku oli hitaanlainen, mutta tietoisuuden kasvaessa se on noussut kategoriansa myydyimmäksi tuotteeksi. Ristiriitainen tuote aiheutti hämmennystä ja siten otsikoita, mikä toi sen ihmisten tietoon.

Kioskien ulkopuolella eli apteekeissa ja marketeissa, joissa korvausvalmisteiden valikoima on suurempi, nikotiininuuskan suosio ei ole erityisen suurta. Kaikkiaan 17 myymälän Yliopiston Apteekki -ketjusta kerrotaan Uudelle Suomelle, että Zonnic on vuonna 2017 muodostanut ”muutaman prosentin” kaikkien nikotiinikorvausvalmisteiden euromääräisestä myynnistä – muut brändit ovat ainakin vielä selvästi suurempia. Vähittäiskaupan suurketjusta Keskosta puolestaan kerrottiin aiemmin MTV:lle, että tuotteen myynti on ollut maltillista. S-ryhmästä ilmoitettiin US:lle, että yksittäisten tuotteiden menekkiä ei kommentoida.

Tavallisen nuuskan myynti on Suomessa kielletty, joten käyttäjät tuovat sitä Suomeen Ruotsista, joka on hakenut EU:lta poikkeusluvan. Zonnic-nikotiinipussi sen sijaan ei kuulu tupakkalain piiriin, koska tuote ei sisällä lainkaan tupakkakasvia. Tavallinen nuuska saa nikotiininsa tupakasta, mutta Zonnicin nikotiini on synteettistä. Nikotiinijauheella on Suomessa lääkelain mukainen lupa, Kauppalehti kertoi alkuvuodesta.

– Annospussi suuonteluun on yksi lääkemuoto muiden joukossa, sanoi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yliproviisori Sami Paaskoski Kauppalehdelle.

Paaskosken ja muiden asiantuntijoiden mukaan nikotiinipussiinkin voi koukuttua. Nikotiinin aiheuttama riippuvuus, samoin kuin haitat, on kuitenkin lievempää kuin tupakkatuotteiden aiheuttama.

R-kioskin Pellilä ei silti usko, että nikotiinipussien käyttäjiksi eksyisi suuria määriä ihmisiä, jotka eivät jo ole tupakkatuotteiden käyttäjiä ja pyri niistä eroon. Hänen kuulemansa kuluttajapalautteen perusteella ostajat ovat ensisijaisesti ihmisiä, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin.

– Sellaisia kommentteja olen kuullut nuuskankäyttäjiltä, että siitä ei kuulemma irtoa juurikaan apua muuhun kuin tapariippuvuuteen. Nuuska on sen verran vahvaa. Enemmän tuntuu, että savukkeiden polttajat saava tästä apua, Pellilä sanoo korostaen, että hän puhuu vain satunnaisen kuluttajapalautteen perusteella.

MTV:n kuulemat asiantuntijat toteavat, että vielä on hankala sanoa, onko tuotteen tulemisesta markkinoille enemmän hyötyä vai haittaa.

– Tupakasta ja nuuskasta eroon pääseminen keinolla millä hyvänsä on hyvä juttu. Mutta tietenkin herättää kysymyksiä erityisesti nuorten osalta se, jos korvaushoitotuote muistuttaa hyvin paljon nuuskaa, pohti THL:n Otto Ruokolainen MTV:n haastattelussa.