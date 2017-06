Protesti iskee polttoainejakeluun – ”Neste menestyy hyvin, Sipilä”

Valtio-omisteisen Nesteen työntekijät ryhtyvät protestiin Juha Sipilän hallituksen omistajapolitiikkaa vastaan, Talouselämä kertoo.

Polttoaineita jalostavan ja jakelevan Nesteen työntekijät keskeyttävät polttoaineiden jakelun viikoksi. Henkilöstöryhmien tiedotteen mukaan tuotanto Porvoon ja Naantalin paikkakunnilla jatkuu normaalisti, mutta polttoaineiden jakelu keskeytetään ajanjaksolla 26. kesäkuuta – 2. heinäkuuta.

Nesteen edustaja kertoi puoliltapäivin Talouselämälle, että yhtiöllä ei ole vielä tietoa jakelukatkoksen vaikutuksista, sillä yhtiö oli saanut tiedon asiasta vasta hetki sitten.

Mielenilmaus on protesti Sipilän hallituksen toteuttamalle omistajaohjauslain muutokselle, jotka mahdollistavat valtion omistamisen laskemisen Neste Oyj:ssä 33,4 prosenttiin. Valtio omistaa vielä tällä hetkellä yhtiöstä 50,1 prosenttia.

– Neste Oyj:tä on kehitetty pitkäjänteisesti ja sen takia Neste Oyj on omalla toimialallaan ja verrattuna mihin tahansa suomalaiseen suuryritykseen menestynyt erittäin hyvin. Tase on jo pantu töihin, Neste Oyj:ssä sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja on yli 20 prosenttia. Neste investoi esikuvallisesti myös taakse jäävinä lamavuosina, työntekijäryhmät vetoavat omistajaohjaajaan.

Työntekijät vetoavat muun muassa Nesteen hankkimaan ”etulyöntiasemaan” uusiutuvissa polttoaineissa ja muistuttavat, että valtion Neste-osakkeista saama osinkotuotto oli vuonna 2016 yli 300 miljoonaa euroa. Omistuksen pienentäminen vähentäisi pysyvästi tätä osinkotuloa.

– Valtion omistamissa yhtiöissä olevaa osaamista ja innovaatioita ei pidä myydä sijoittajille lyhytnäköisen voitontavoittelun nimissä, työntekijät katsovat.

