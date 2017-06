Alkoholisovun erikoinen seuraus: Vastustajakin iloitsee – laimeneeko 5,5 % sittenkin?

Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun esityksestä alkoholilain uudistukseksi. Hallitus esittää ruokakauppoihin IV-oluita, mutta kansanedustajat saavat äänestää promillerajasta ensimmäisessä käsittelyssä omantuntonsa mukaan.

Tämä tarkoittaa lisäksi, että kansanedustajat saavat tehdä uusia esityksiä prosenttirajasta. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, että jos ensimmäisessä käsittelyssä tulee uusia esityksiä, niistä äänestetään.

–Tiedostetaan, että joillain edustajilla on lain ensimmäisessä käsittelyssä vaikeuksia tukea 5,5 prosenttia tuotteiden tuloa vähittäiskauppaan. Osalle edustajista siellä on toiveita, että prosentti voisi olla hieman matalampi ja osalla varmaan korkeampi. Tämä tilanne tiedostetaan, Kaikkonen sanoi.

Lopullisessa käsittelyssä edustajia sitoo kuitenkin ryhmäkuri ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien on äänestettävä hallituksen esityksen puolesta.

– Päättyy äänestys prosentista miten tahansa, hallituspuolueet sitoutuvat siihen, että kokonaisuudistusta kannatetaan lopullisessa käsittelyssä, jossa päätetään, hylätäänkö vai hyväksytäänkö uudistus, Kaikkonen sanoi.

Esitys sisältää myös niin sanotun valmistustapaneutraliteetin eli limuviinat.

Etenkin monelle keskustan kansanedustajalle 5,5 prosentin raja on ollut vaikea hyväksyä, mutta sitä on epäilty myös kokoomuksen riveistä. Moni on vedonnut asiantuntijalausuntoihin, jotka ennakoivat negatiivisa terveysvaikutuksia. Näin ollen hallitus voi tarvita opposition ääniä saadakseen 5,5 prosentin rajan läpi, ja kysymys jakaa vahvasti myös oppositiota.

Alkoholisovusta on iloittu niin korkeampaa rajaa kannattaneiden kuin sitä vastustaneiden leireissä. Äänekkäästi 5,5 prosenttia vastustanut Pekka Puska (kesk.) iloitsi sovusta ja tviittasi, että vapaat kädet prosentista äänestettäessä ”mahdollistaa hyvän ratkaisun”. Hän kommentoi medialle uskovansa, että 5,5 prosenttia kaatuu.

Alkoholiasiassa sopu; keskustan edusk.ryhmän yksimielisen kannan mukaan vapaat kädet äänestää prosentista. Mahdollistaa hyvän ratkaisun! — Pekka Puska (@PekkaPuska1) 20. kesäkuuta 2017

Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simo Elo puolestaan viittaa Twitterissä mahdollisuuteen esittää korkeampiakin prosentteja ja toteaa, että ”tuloksia tulee”. Hän on puolustanut korkeampia prosentteja ruokakauppoihin.

#Alkoholilaki sopu saavutettu. @YleAstudio:ssa aikanaan esittämäni mukaisesti pohjana 5,5% ja korkeampiakin voi esittää. Tuloksia tulee! — Simon Elo (@Simon_Elo) 20. kesäkuuta 2017

Myös keskustan joukossa on korkeampien prosenttien puolustajia: kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ilmoitti jo esittävänsä ensimmäisessä käsittelyssä viinien tuomista ruokakauppoihin.

