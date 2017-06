”Täysin kohtuutonta ja järjetöntä” – postilain uudistuksesta välitön ryöpytys

Eduskunta on hyväksynyt tänään istunnossaan uuden postilain, mikä on herättänyt heti laajaa kritiikkiä. Äänestys oli melko tiukka, ja uudistus hyväksyttiin äänin 97–79.

Kritiikkiä on satanut niin oppositiosta kuin ammattiliitosta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä äänesti postilakia vastaan, ja SDP lähetti kriittisen tiedotteen. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU puolestaan tiedottaa pitävänsä eduskunnan päätöstä vastuuttomana ja järjettömänä.

Unionin mukaan uusi postilaki tarkoittaa käytännössä sitä, että postinkulku hidastuu ja tuhansien työntekijöiden työpaikka vaarantuu. PAUn mukaan laki on myös EU:n postidirektiivin vastainen.

– Eduskunta teki tänään päätöksen, joka jää itsenäisyyden juhlavuotena häpeällisenä lukuna Suomen historiaan. Toimiva postilaki korvattiin lainsäädännöllä, joka hidastaa postinjakelua merkittävästi, asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa tuhansia työttömiä, PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo tiedotteessa.

Kirjeen kulkunopeuden hidastamisella on PAUn mukaan suuret vaikutukset koko postinkulkuun ja alan työpaikkoihin, kun kirjeet kulkevat viikon suuntaansa ja postia jaetaan kaupungeissa lähitulevaisuudessa yhä harvemmin.

– Tämä yleispalvelutuote on taannut kaiken muunkin postin, muun muassa sairaalakirjeiden, luottokorttien, vastausta vaativan viranomaispostin ja lehtien kulkunopeuden. Kun runkotuote ajetaan alas, myös muiden lähetysten kulku hidastuu.

PAU huomauttaa myös, että uusi postilaki asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

– Eduskunnassa postilakia puolustaneet kansanedustajat väittivät turvaavansa tasa-arvoiset postipalvelut jatkossakin. Mitä tekemistä tasa-arvon kanssa on sillä, että osa saa postin viitenä ja osa kolmena päivänä viikossa? EU:n postidirektiivinkin mukaan yleispalveluun kuuluvat tuotteet pitäisi keräillä ja jakaa viitenä päivänä viikossa. Miksi direktiiviä haluttiin tietoisesti rikkoa?

Lain mukaan Postille säädetään velvoite jakelureittien pakkokilpailutukseen niillä alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa.

– Postinjakajien kannalta tämä on täysin kohtuutonta. Se tarkoittaa heidän perheissään jatkuvaa huolta ja epävarmuutta toimeentulosta. Miksi Postin, jonka keskeisin tehtävä ja osaamisalue on postinjakelu, pitäisi luopua siitä ja antaa työ muiden tehtäväksi lain pakottamana? Tämä on täysin järjetöntä.

Uuden postilain mukaan Postin tulee luovuttaa kilpaileville jakeluyrityksille lähes ilmaiseksi yksi yhtiön kilpailuvalteista eli kansalaisten osoitetiedot. PAU näkee tilanteen samanlaisena, kuin jos VR:n pitäisi luovuttaa koko runkokalustonsa kilpailijoille. PAU huomauttaa, että osoitetietojen luovutukseen liittyy myös turvallisuusriski, josta myös jotkut poliitikot ovat puhuneet. PAUn mukaan kuka tahansa voi saada jatkossa osoiterekisterin käyttöönsä ”hyvin helposti”.

– Uudessa postilaissa on kyse myös kansallisesta turvallisuudesta. Eduskunnan puolustusvaliokunta totesi, että poikkeusolojen tehtäviin liittyviä velvoitteita ei postilakiesityksessä ole riittävästi otettu huomioon. Tämäkin oli näköjään yhdentekevää lainsäätäjälle.

”Voittoja yrityksille keinoja kaihtamatta”

Myös SDP lähetti erittäin kriittisen tiedotteen päätöksen jälkeen huomauttaen, että kansalaiset eivät ole enää yhdenvertaisessa asemassa yleispalvelukirjeen osalta. SDP pitää nopeusvaatimuksen laskemista EU-direktiivin kiertämisenä.

– Hallituspuolueet kertovat sanomalehtijakelun ehdoilla tehdyn ratkaisun varmistavan postinjakelun maaseudulla. Laki edellyttää kilpailuttamaan 5-päiväisen jakelun, mutta laissa ei lue että yleispalveluposti pitää jakaa kaikille viitenä päivänä, sanoo kansanedustaja Suna Kymäläinen tiedotteessa.

SDP puhuu niin ikään negatiivisista työllisyysvaikutuksista ja huomauttaa, että ”jatkossa kansalaisten osoitetiedot leviävät yhä useamman käsiin ilman, että kansalaiset voivat asiaan vaikuttaa”.

– Postilaki on jatkumoa Sipilän yhtiöittämishallituksen toiminnalle, joka on systemaattisesti nähty kahden vuoden ajan. Voittoja yrityksille yritetään saada keinoja kaihtamatta, jopa uhmaamalla perustuslakia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Seuraavaksi tulemme huomaamaan tämän linjan Valtion Rautateiden kaluston siirtämisenä yksityisille. Linjana näyttää olevan "voitot yksityisille, tappiot julkisille ja työntekijöiden palkat alas", kansanedustaja Satu Taavitsainen sanoo tiedotteessa.

Tulevaisuudessa kahden arkipäivän sijaan kirjeen tai pienen paketin voi olettaa olevan perillä vasta viikon päästä. Posti voi myös jatkossa sisällyttää kansalaisille tarjoamiensa hintoihin yleispalvelutuotteiden hintoihin kohtuullisen katteen.

– Kirjepostin määrä laskee alati sähköistyvässä maailmassa. Valitettavasti hallituksen valitsema linja, jossa kansalaisten postipalvelujen taso heikentyy ja hinnat nousevat, ei kehityksen suuntaa käännä. Päinvastoin nousevat kappalekustannukset nopeuttavat osaltaan postipalveluiden syöksyä, kansanedustaja Katja Taimela sanoo.