Vantaan ex-kaupunginjohtaja otti 267 958 €:lla lahjuksia – 2,5 vuotta vankeutta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Vantaan entisen kaupunginjohtajan Jukka Peltomäen törkeästä lahjuksen ottamisesta 2 vuoden 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä menettämään valtiolle vastaanottamiensa lahjojen tai etujen arvona 187 958,05 euroa.

Ennen kaupunginjohtajuuttaan Peltomäki toimi Vantaan apulaiskaupunginjohtajana.

Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi arkkitehtitoimisto Forma-Futuran omistajan Leila Tuomisen ja vuokra-asuntorakennuttaja VVO:n entisen johtajan, vantaalaisen kuntapoliitikon Tapio Päivisen (sd.) lahjusrikoksista rangaistuksiin.

Tuominen sai kahdesta törkeästä lahjuksen antamisesta 2 vuoden 10 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sekä viiden vuoden pituisen liiketoimintakiellon. Päivinen sai törkeästä lahjuksen ottamisesta 1 vuoden 2 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Lisäksi hänet tuomittiin menettämään valtiolle vastaanottamiensa lahjojen tai etujen arvona 34 335 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan Peltomäki on pyytänyt, ottanut vastaan tai hyväksynyt itselleen ja läheisilleen Tuomisen sekä tämän edustamien yhtiöiden tarjoamia lahjoja ja etuja yhteensä 267 958,05 euron arvosta. Niillä on oikeuden mukaan pyritty vaikuttamaan tai ne ovat olleet omiaan vaikuttamaan Peltomäen toimintaan hänen palvelussuhteessaan.

Peltomäki, Tuominen ja Päivinen on lisäksi velvoitettu korvaamaan valtiolle todistelusta aiheutuneet kustannukset. Tuomisen ja Päivisen vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta valtion varoista on hylätty.

Peltomäkeä ja Tuomista vastaan nostetut lahjusrikossyytteet siltä osin kuin Tuomisen on väitetty tarjonneen ja Peltomäen vastaanottaneen kestitystä Prahaan ja Cannesiin suuntautuneilla matkoilla on hylätty. Edelleen syytteet Peltomäkeä vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta ja Tuomista vastaan rekisterimerkintärikoksesta on hylätty.

Syyttäjä on vaatinut, että Arkkitehtitoimisto Forma Futura Oy tuomitaan vähintään 250 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Käräjäoikeus on jättänyt yhteisösakon tuomitsematta. Käräjäoikeus on hylännyt Peltomäen ja Tuomisen vaatimukset koskien hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä.

Ratkaisusta on äänestetty muun muassa menettämisseuraamusten ja liiketoimintakiellon osalta.