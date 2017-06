Juha Sipilä brexitin mahdollisesta peruuntumisesta: ”Tilanteen pitää muuttua aika paljon”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan sellainenkin mahdollisuus on olemassa, että brexit ei toteudu.

–Kyllä ne enemmän toiveita ovat. Ja nyt ollaan tässä prosessissa ja tilanteen pitää muuttua aika paljon, eikä briteillä sellaista mandaattia nyt kansalta ole, hän kuitenkin lisäsi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk toivoi torstaina, että brexit vielä peruuntuisi.

Britannian pääministeri Theresa May esitteli kansalaisten asemaa koskevan ehdotuksensa EU:n jäsenvaltioiden päämiehille illallispöydässä Brysselissä torstaina.

May lupaa, että ketään ei karkoiteta ja kaikilla ennen brexitiä maahan tulleilla on mahdollisuus viiden vuoden oleskelun jälkeen vakinaistaa oleskelunsa. Hän itse luonnehti tarjousta avokätiseksi, Saksan liittokansleri Angela Merkel hyväksi aluksi.

Sipilä muistutti, että kyse oli vasta yhdestä asiasta ja siinäkin on paljon auki olevia yksityiskohtia.

–Kansalaisten kysymys on monimuotoinen asia ja siellä on paljon avoimia kysymyksiä. Kunhan nähdään tarjous maanantaina (kirjallisena), Sipilä totesi illallisen jälkeen yöllä Brysselissä.

Raha ja Irlanti vaikeita asioita

Sipilä torjui näkemyksen, että Theresa Maysta olisi sittenkin tullut neuvotteluosapuoli EU.lle.

Sipilän mukaan May esitteli asiansa. Sen jälkeen pidettiin viiden minuutin tauko ja EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier antoi tilannekatsauksen neuvotteluiden käynnistymisestä viime maanantaina.

–Nyt on avattu keskustelu kansalaisten asemasta, mutta sitten on tämä Irlannin kysymys. Siitä on jotakin keskusteltu, mutta rahasta ei ole keskusteltu mitään. Että kyllä tässä aika alussa vielä ollaan, Sipilä sanoi.

Sipilä ei halunnut arvioida, milloin neuvotteluissa aletaan puhua rahasta eli briteille lankeavasta brexit-laskusta. Sen odotetaan aiheuttavan suuren äläkän Britanniassa.

–Ensiksi pitää sopia kriteerit ja sitten, kun kriteerit on sovittu, kaavaan on helppo sijoittaa lukuja.

Lähde: Kauppalehti, Kaija Ahtela