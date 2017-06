Karu havainto työelämästä: ”Kaikki suomalaiset eivät löydä työtä, josta syntyy riittävä elanto - karmeita lukuja”

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) varoittaa Suomen olevan keskittynyt vanhojen työpaikkojen säilyttämiseen eikä uusien luomiseen.

–Tietyt ay-liikkeen pamput pitävät kiinni sarvin ja hampain hiipuvista työpaikoista. Yhä useammat pamput kuitenkin ymmärtävät, että tämä taistelu tullaan häviämään. Silti uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin ja yrityskohtaisiin sopimuksiin uudesta työstä suhtaudutaan kielteisesti – koska oma työpaikka on vaarassa. Tämä estää uusien työpaikkojen syntymistä, Jaskari toteaa Puheenvuoron blogissaan.

–Toisaalta on tunnustettava, että kaikki suomalaiset eivät löydä sellaista työtä, josta syntyy riittävä elanto. Silloin tärkeäksi kysymykseksi tulee se, kokevatko nämä ihmiset olevansa myös yhteiskunnan rakentajia? Tekevätkö he merkityksellistä työtä? Ovatko he osallisia? Syrjäytyvätkö he pysyvästi ja alkavat elää omaa katkeraa kuplaansa, hän jatkaa.

Jaskari viittaa valtioneuvoston tuoreeseen selvitykseen työn murroksesta. Hän korostaa, että vuoteen 2020 mennessä läntisissä teollisuusmaissa menetetään 5 miljoonaa nykyistä työpaikkaa. Maailmanlaajuisesti tarvittaisiin Jaskarin mukaan neljän prosentin vuotuinen talouskasvu, jotta työttömyys pidettäisiin edes nykytasolla.

–Suomessa on tutkimusten mukaan työttömien lisäksi noin 250 000 palkansaajan joukko, joille kasautuu yhä enemmän työhön liittyvää epävarmuutta. 80 000 miestä on jo nyt pysyvästi työelämän ulkopuolella, he eivät opiskele, eivät hae töitä, mutta eivät ole myöskään eläkkeellä. Karmeita lukuja, hän kommentoi.

Jaskari varoittaa niin sanotun negatiivisen osattomuuden seurauksista, joita näkyy hänen mukaansa jo monissa maissa erilaisena radikalisoitumisena.

–Maailma on usein syttynyt tuleen vihaisten nuorten (miesten) seurauksena. Siksi suosittelen Suomessa lämpimästi avointa keskustelua myös työn ja sosiaaliturvan uudesta liitosta. Pelkkä pieni perustulokokeilu ei riitä edes alkupaloiksi.