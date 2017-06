Perussuomalainen kuittaa ”jäätävästä” gallup-lukemasta: ”Tippuvat käytännössä kaikki eduskunnasta”

Perussuomalainen vaikuttaja, kaupunginvaltuutettu Sebastian Tynkkynen arvioi, että hallitus on menettämässä parlamentaarisen tukensa, jos perussuomalaisista eronneita kansanedustajia palaa lisää takaisin puolueeseen. Torstaina Ritva Elomaa päätti jättää Uusi vaihtoehto -ryhmän ja palata perussuomalaisiin.

Tynkkynen nostaa esiin myös Ylen tuoreen gallupin, jossa Uusi vaihtoehto eli tuleva Sininen tulevaisuus sai vain 2,3 prosentin kannatuksen.

–Mitä lähemmäksi seuraavia eduskuntavaaleja mennään, loikkareilla kasvaa paine löytää itselleen turvallinen hyväpalkkainen pesti, koska kansanedustajana on helpompi löytää työpaikka kuin vaalit hävinneenä petturina. Kun näitä Hanna Mäntylöitä lähtee lisää EU:hun töihin Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmästä, ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, että vuoroaan odottaneet varakansanedustajat ovat kaikki nykyisen hallitusjärjestelyn takana. Kentän väki kun on kohtuullisen yksimielisesti demokraattisesti valitun puoluejohdon takana, Tynkkynen kommentoi Facebookissa.

–Näin ollen tilalle tulevat uudet kansanedustajat kentältä vahvistavat jatkossa perussuomalaisten kokoonpanoa ja hallitus tulee olemaan kaatumisen partaalla, hän jatkaa.

Tynkkysen mainitsema Hanna Mäntylä on siirtymässä erityisneuvonantajaksi Euroopan neuvoston sihteeristöön Strasbourgiin heinäkuussa, joten hän jättää paikkansa kansanedustajana.

Tynkkynen arvioi, että jos pääministeri Juha Sipilä päättää kaataa hallituksen, hänellä on edessään ”tukala paikka”, koska hän joutuu neuvottelemaan hallitusohjelmasta uudelleen KD:n ja RKP:n kanssa.

–Tällä kertaa heidän vaatimuksensa ovat kovemmat, koska heidät nolattiin antamalla ymmärtää, että hallituksen ovet olisivat avautuneet perussuomalaisten puoluekokousviikonlopun jälkeen. Puheenjohtajat Henriksson ja Esayah kerkesivät jo A-studiossa keskustella puolueidensa vaatimuksista hallitusneuvotteluihin. He tietävät, että tällä kertaa Sipilällä on vaihtoehtoina vain heidät tai uudet vaalit, Tynkkynen ennakoi.

–Jos RKP:n ja KD:n kanssa ei uutta hallitusta saada muodostettua, jäljelle jäävä vaihtoehto on ennenaikaiset eduskuntavaalit. Tämä vaihtoehto puolestaan on Sinisen tulevaisuuden puolesta kylmäävin. 2,3 prosentin kannatuksella he tippuvat käytännössä kaikki eduskunnasta, hän toteaa.