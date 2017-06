Juha Sipilä maahanmuutosta: ”Taakanjaon sijaan meidän pitäisi puhua vastuun jakamisesta”

Eurooppa-neuvosto keskusteli kokouksessaan perjantaina muuttoliikkeen hallinnasta ja korosti, että kaikkien jäsenmaiden tulee toteuttaa EU:n ja Turkin välisen sopimuksen velvoitteet kuten pakolaisten sijoittaminen jäsenmaihin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korostaa juurisyihin vaikuttamista.

-Suomen mielestä on tärkeää pureutua juurisyihin entistä tehokkaammin, jotta ihmisten ei tarvitse lähteä kotoaan, Sipilä sanoi.

-Tapa, jolla keskustelemme maahanmuuttajista ja tragedian kokeneista ihmisistä ei edistä itse ongelmaan ratkaisua. Esimerkiksi ”taakanjaon” sijaan meidän pitäisi puhua ”vastuun jakamisesta” jäsenmaiden kesken. Olen nostanut tätä ajatusta esille myös kollegoiden kanssa keskustellessani, hän jatkoi.

Keskustan presidenttiehdokas, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen varoitti perjantaina, että viranomaisten ja hallitusvastuussa olevien pitää varautua tilanteeseen, jossa maahantulijoiden määrät kasvavat.

Eurooppa-neuvosto pohti maahanmuuton ohella myös, mistä saadaan lisäeväitä työllisyyteen ja talouskasvuun. Neuvosto korosti toimivien sisämarkkinoiden sekä vakaan kansainvälinen kaupan merkitystä työllisyyden ja talouskavun vauhdittajina.

Juha Sipilän mukaan sisämarkkinoiden kehittäminen on hyvä esimerkki konkreettisesta ja kansalaisille erittäin tärkeästä hankkeesta.

–EU:n toimiva yhteinen markkina-alue luo työllisyyttä ja kasvua. Tällaisten hankkeiden kautta määrittyy EU:n todellinen menestys ja merkitys ihmisille. Tämä meidän pitäisi muistaa myös nyt, kun puhumme paljon unionin tulevaisuudesta, ja maalaamme suuria linjoja ja visioita, hän sanoi.

Sipilän mukaan yhteistä sisämarkkinaa on kehitettävä nopeasti.

–Suomelle keskeisimpiä osa-alueita ovat digitaalisuus, palvelut sekä energia-unioni. Olen tyytyväinen, että näihin kysymyksiin pureuduttiin perjantaina, pääministeri totesi.

Eurooppa-neuvosto korosti että, EU:lta ja sen jäsenmailta tarvitaan lisätoimia, jotta laaditut sisämarkkinastrategiat saadaan käytäntöön. Eurooppa-neuvosto muistutti myös, että jo olemassa olevaa lainsäädäntöä tulee toimeenpanna ripeämmin ja valvoa tehokkaammin.

Eurooppa-neuvosto korosti myös vakaan ja vapaan kansainvälisen kaupan merkitystä maailmantaloudelle.

-Yhdysvaltojen poliittisen tilanteen myötä EU:n rooli vapaakaupan edistäjänä ja puolestapuhujana on korostunut. Meidän on oltava etulinjassa. Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle vapaakaupan puolustaminen on keskeinen asia, Sipilä kommentoi.