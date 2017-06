Raimo Vistbackan säätiösuunnitelma puhuttaa: ”Melkoisiin taulukauppoihin saa Timo Soini ryhtyä”

Piraattipuolueen aktiivi Janne Paalijärvi arvioi, että Perussuomalaisten tukisäätiön puheenjohtajan Raimo Vistbackan aikeet perussuomalaisen puolueen tuen lopettamisesta saattavat olla laittomia.

–On juridisessa mielessä ihmeellistä, että Vistbacka uhoaa lehtihaastatteluissa katkaisevansa Perussuomalaiset rp:n tukemisen tukisäätiöstä käsin, Paalijärvi toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän viittaa Perussuomalaisten tukisäätiön sääntöihin, joiden mukaan säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää perussuomalaisen puolueen, sen piiri- ja paikallisyhdistysten sekä erityisjärjestöjen ja perussuomalaisen liikkeen toimintaa.

–Säätiön puheenjohtajana Vistbackan on lain mukaan edistettävä huolellisesti säätiön tarkoitusta. Johtopäätökseni on, että Vistbacka ei voi pelkällä omalla mielihalullaan lopettaa Perussuomalaiset rp -nimisen puolueen tukemista säätiön taholta. Se olisi lainvastaista toimintaa, Paalijärvi tulkitsee.

Raimo Vistbacka sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa keskiviikkona, ettei tukisäätiöllä ole kiinnostusta tukea Jussi Halla-ahon perussuomalaisia puolueen jakautumisen jälkeen. Vistbacka kertoi myös pöyristyneensä perussuomalaisten varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren eduskunnassa pitämästä puheesta.

Vistbacka ilmoitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän jakautumisen jälkeen tutkivansa, voiko säätiö avustaa puolueesta irtautuneita kansanedustajia, eli Uusi vaihtoehto -ryhmää. Paalijärvi ei usko tämän olevan mahdollista.

–Säätiö voisi tukea SMP-läistä historiantutkimusta, mutta melkoisiin taulukauppoihin saa Timo Soini ryhtyä, että nämä varat kanavoituisivat loikkariperussuomalaisten vaalikassaan. Siitä saattaisivat jo viranomaisetkin kiinnostua, hän kommentoi.

Perussuomalaisten tukisäätiö omistaa Helsingin Yrjönkadulla olevan kiinteistön, jossa perussuomalaisten puoluetoimisto on vuokralla. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2021 asti. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut säätiön toiminnan kaksi kertaa, perustamisvaiheessa ja silloin, kun kiinteistö hankittiin.

Raimo Vistbacka on SMP:n ja perussuomalaisten entinen pitkäaikainen kansanedustaja ja ulkoministeri Timo Soinin (uv.) tukija.

