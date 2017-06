LM: Sote uhkaa keskeytyä – torppaava lausunto peruisi maakuntavaalitkin

Maakunta- ja sote-uudistuksen käsitteleminen eduskunnassa on vaarassa keskeytyä, kertoo Lännen Media. Kokoomuksen sote-neuvottelija, sisäministeri Paula Risikko sanoo Lännen Medialle, että uudistuksen käsittely on keskeytettävä, jos sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausmalliin on tehtävä muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta.

Lausunto annetaan perjantaina.

Lännen Median valiokuntalähteiden mukaan lausunnossa ollaan päätymässä siihen, että maakuntia ei voida velvoittaa yhtiöittämään valinnanvapauden piiriin kaavailtuja julkisia sote-palveluja.

– Mikäli korjaustarpeet ovat suuria, hallitus valmistelee valinnanvapauslaista uuden esityksen. Tällöin maakuntalain ja soten järjestämislain lakiesitysten käsittely eduskunnassa tulee vähintään keskeyttää, Risikko sanoo Lännen Medialle.

Risikon mukaan laaja valinnanvapaus on keskeinen osa maakuntauudistusta, eikä maakunta- ja sote-uudistusta voida viedä eteenpäin, jos ei ole varmuutta valinnanvapausmallista. Risikon mukaan maakuntalain ja soten järjestämislain esityksiä joudutaan muuttamaan ”hyvin todennäköisesti”, jos valinnanvapauden mallia korjataan.

Jos lausunto edellyttää muutoksia valinnanvapauteen, uuden mallin valmistelu saattaa viedä niin paljon aikaa, että maakuntavaalit peruuntuvat tammikuulta.

– Muutokset johonkin asiaan siirtävät kaikkea eteenpäin. Sehän on selvää, Risikko vastaa Lännen Medialle kysymykseen maakuntavaalien perumisesta tammikuulta.