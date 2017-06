Ministeri kuuli telakkatyöntekijöiden riistosta suorassa tv-lähetyksessä: ”Joku ottaa kyllä kovia riskejä”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kuuli Ylen suorassa tv-lähetyksessä, että Turun telakalla toimii kahdet työmarkkinat. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi telakkatyöntekijöiden alipalkkauksesta maanantai-illan A-studiossa.

Aallon mukaan Turun telakan toisilla työmarkkinoilla työskentelee muun muassa venäläisiä ja ukrainalaisia. Aallon mukaan alihankkijoiden palkkalistoilla oleville maksetaan usein vähemmän kuin telakan omalle väelle.

–Siellä on havaittu ongelmia muun muassa sen suhteen, että siellä ulkomaalaisia työntekijöitä tulee alihankintafirmojen kautta ja siellä ei noudateta suomalaisia pelisääntöjä. Ei makseta työehtosopimusten mukaisia palkkoja tai ylityökorvauksia tai muita vastaavia. Työaikakirjanpito puuttuu ja niin edelleen, Aalto sanoi lähetyksessä.

Aallon mukaan viranomaiset tehneet hyvää työtä, ja ilmiöstä on tehty tarkastusraportteja. Miltä ministeristä kuulostaa?

–Vakavalle totta kai, jos on olemassa Avin tutkimuksia, että tällaista on. Sinällänsä hiukan sitä kummeksun, kun meillä on kuitenkin tilaajavastuulaki. Joku ottaa nyt kyllä kovia riskejä, jos näin tekee, koska pitää muistaa, että se tilaaja on kuitenkin siellä vastuussa.

Telakkaa palvelee suoraan arviolta 400–500 alihankintafirmaa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt alihankintafirmoihin 30–40 tarkastusta parin viime vuoden aikana. Ylen mukaan telakalla käy töissä noin 3 000–4 000 ihmistä, joista jopa puolet on töissä alihankkijoilla.

Aallon mukaan tilanne ei ole ollut yllättävä ja se on ollut liitolla tiedossa pitkään. Hänen mukaan liitto on yrittänyt kertoa myös telakan johdolle, että pelisääntöjä kannattaisi tarkistaa. Johdolta ei kuitenkaan ole Aallon mukaan tullut vastakaikua. Meyerin telakalta ei saatu haastateltavaa paikalle, mutta viestinnästä kerrottiin, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan heti.

Miten isosta asiasta on kyse?

–Ainahan nämä pitää vakavasti ottaa. Totta kai. Se on selvä asia, mutta en tunne sitä. En ole nähnyt raporttia. Kuulin siitä nyt, Lintilä vastasi.

Lintilä arveli, että taustalla voi olla se, että telakka on ”elänyt aika lailla projektista projektiin”, eikä alihankintaketjua ole ehkä vielä saatu rakennettua kestävällä tavalla, mikä on tärkeää. Lintilän mukaan se on nyt saatava hyvään kuntoon.

Aalto huomauttaa, että kyse on lieveilmiöstä, joka on karsittava pois, jotta työ saadaan terveelle pohjalle. Hän korostaa, että ongelma muuttuu entistä suuremmaksi, jos yrityksen johto ei ole kiinnostunut korjaamaan sitä. Aallon mukaan ongelmana on se, että tekijöitä ei saada edesvastuuseen, sillä työnantajat ja -tekijät eivät kuulu liittoihin, joten liitoilla ei ole oikeustoimimahdollisuutta.

– Emme voi lähteä haastamaan heitä käräjille, Aalto sanoo ja lisää, että viranomaisten selvitysten jälkeen asioille ei enää tapahdu mitään, vaan ne jäävät ”ikään kuin seisovaksi vedeksi”.

Lintilän mukaan ei voi olla selkeitä väärinkäytöksiä, jotka eivät johda toimenpiteisiin, mutta hän ei osannut tarjota suoria ratkaisuja tilanteeseen. Hänen mukaansa tilaajavastuulaki on kuitenkin toimiva. Aallon mukaan yksi ratkaisu olisi se, että otetaan veronumero laajemmin käyttöön, mistä on pitkään keskusteltu.

Onko sitten niin, että kahdet työmarkkinat vain ovat nykyään osa kilpailukykyä?

–Ei missään nimessä, Lintilä vastasi Aallon säestäessä.

Lounais-Suomen vain ulkomaalaisvalvonnasta kerrottiin A-studiolle, että ilmiö on telakkaa laajempi. ja sitä esiintyy myös rakennus- ja ravintola-alla sekä majoitustoiminnassa, jotka ovat kasvamassa Turun seudulla.