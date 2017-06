Kuvat: Yllätys ”Järvenpään sarjamurhaajan” etsinnöissä – KRP löysi neljän ”sotamiehen” jäänteet

Keskusrikospoliisi KRP kaipaa vihjeitä erikoisessa tutkinnassa. KRP törmäsi toukokuussa yllätykseen niin sanottujen Hausjärven hiekkakuoppasurmien tutkinnassa löydettyään yleisövihjeen perusteella neljän miehen jäänteet.

KRP tutkii yhä 1990-luvun alussa Hausjärvellä Hikiän kylän alueella tapahtuneita väkivaltarikoksia, niin sanottuja Hausjärven hiekkakuoppasurmia. Rikossarjassa sai surmansa ainakin Tuula Lukkarinen, joka surmattiin vuonna 1991. Tekijää ei vieläkään ole löydetty. Hänet on ristitty mediassa ja ihmisten puheissa ”Järvenpään sarjamurhaajaksi”, jota nimitystä poliisi ei kuitenkaan itse käytä.

Hausjärven surmien oltua esillä julkisuudessa tutkintaryhmä sai tänä keväänä yleisövihjeen, jonka mukaan muutaman kilometrin päässä vuonna Lukkarisen ruumiin löytöpaikasta on ollut ainakin vuosituhannen vaihteessa hautakumpu.

Vinkki piti paikkansa, ja paikalta löytyi selkeästi maasta koholla oleva sammalpäällysteinen kumpare, jonka toisessa päädyssä oli puinen, valkoiseksi maalattu risti. Tutkinnanjohtaja määräsi haudan tutkittavaksi.

Ensimmäinen vainaja löytyi 15. toukokuuta 1,4 metrin syvyydestä. Seuraavana päivänä todettiin, että haudassa oli rinnakkain neljän eri ihmisen jäänteet. Hyvin pian oli selvää, että vainajat oli haudattu selvästi ennen 1990-lukua.

Ihmisten ja tekstiilien jäänteet siirrettiin Helsinkiin THL:n oikeuslääkinnän tiloihin. KRP:n rikosteknisen laboratorion luututkimukseen erikoistunut tutkija alkoi selvittää vainajien kuolinsyytä ja muita jäänteistä saatavissa olevia tietoja.

Samaan aikaan tutkintaryhmä alkoi selvittää kuolleiden henkilöllisyyttä ja etsiä mahdollisesti elossa olevia sukulaisia sekä etsiä vainajille asianmukaista hautapaikkaa.

KRP epäilee: Kuolivat saksalaisten luoteihin

Alueella kulkeneen perimätiedon mukaan hautaan on laskettu punaisten puolella taistelleita nuoria miehiä vuoden 1918 sisällissodassa. Maanomistajan mukaan haudalla on aina ollut risti ja joku on vienyt sinne kukkiakin. Eräs paikallinen asukas oli nähnyt haudalla vierailijoita viimeksi 1990-luvun alussa kolmen autokunnan voimin.

Alueen paikallishistoriaa perkaavan teoksen mukaan yksi vainajista saattaisi olla Kurun punakaartin vartiomies, joka oli syömässä eväitään Kurun koulun portilla, kun saksalaiset ampuivat hänet. Hänen lisäkseen haudassa saattaisivat olla Lavinnon kylältä kotoisin olevat nuorukaiset, jotka etsivät ruokapaikkaa lähellä saksalaisten esikuntaa Hikiässä. Perimätiedon mukaan saksalaiset ampuivat nuorukaiset kiinnioton ja heikosti sujuneen kuulustelun päätteeksi.

Vainajia ei ole pystytty yksilöimään tarvittavalla tarkkuudella Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokannasta, jossa on kaikkiaan liki 40 000 henkilön nimet. Lavinnon kylästä kotoisin olleiden nuorukaisten henkilöllisyydestä on kuitenkin saatu toista kautta tietoa, johon pyritään saamaan vahvistus.

Historiatietojen ja luututkimuksen perusteella vainajista on saatu joitakin tietoja. Nuorin heistä on ollut kuollessaan 13–16-vuotias ja vanhin 30–40-vuotias. Kaksi muuta ovat olleet 16–21- ja 20–30-vuotiaita. Heidän epäillään kuolleen 21.4.–22.4.1918, koska tuolloin Saksan Itämeren divisioona valtasi Hyvinkään ja Riihimäen.

Oletuksen mukaan heidät on luettu sisällissodassa punakaartilaisiksi ja he ovat kuolleet todennäköisesti Hikiässä. Luututkimuksen perusteella tiedetään, että kaikilla vainajilla on ampumavammoja.

KRP kaipaa vainajista yleisön tietoja ja pyytää ottamaan sähköpostilla yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Tietoja kaivataan etenkin niiltä, jotka ovat vierailleet metsähaudalla.

– Halusimme tehdä tutkinnan loppuun, koska on tärkeää, että vainajat saavat nimen ja mahdolliset omaiset löytyvät. Nyt ehkä yksi tarina saa päätöksensä, sanoo tutkinnanjohtaja Olli Töyräs tiedotteessa.