”Tämä oli viimeinen pisara” – Ay-pomo Sture Fjäder suututti tutkijat joukkoeron partaalle

Korkeakoulutettujen keskusjärjestössä Akavassa kiehuu. Kuohunnan keskiössä on puheenjohtaja Sture Fjäder, joka on suututtanut monet akavalaiset kannanotoillaan ja some-käytöksellään sekä saanut jäsenet harkitsemaan eroamista Akavan alaisista liitoistaan.

Näkyvimmin eroamisesta ilmoitti poliittisen historian väitöstutkija Riikka Taavetti, joka on ollut Tieteentekijöiden liiton jäsen. Hänen mukaansa tutkijaliitosta eroamisen pääsyyt ovat keskusjärjestö Akava ja sen johtaja Fjäder, joka Taavetin mukaan ”halveksii jäseniä ja demokratiaa”. Taavetti kertoo eronsa taustoista blogissaan, ja useiden eroa harkitsevien tutkijoiden sekä muiden akavalaisten viestejä löytyy lisää some-keskusteluista.

Fjäder on herättänyt akavalaisissa ristiriitaisia tunteita pitkään, mutta tuorein suuttumus heräsi hänen kannanotostaan viikko sitten vihreiden puoluekokouksen yhteydessä. Fjäder ilmoitti Twitterissä, että Akava vastustaa maakuntaveroa ja että ”sote-uudistus [on] vietävä maaliin ja valinnanvapaus toteutettava”. Hän myös ilmoitti, että tämä Akavan linjaus oli yksimielinen ja 36 jäsenliiton päättämä.

Akava vastustaa maakunta veroa. Sote-uudistus vietävä maaliin ja valinnanvapaus toteutettava. #vihreät — Sture Fjäder (@SFjder) June 18, 2017

Kokoomuslaisen Fjäderin ilmoitus Akavan yksiselitteisestä tuesta hallituspuolue kokoomuksen ajamalle valinnanvapaudelle aiheutti ihmetystä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valinnanvapausmallia on kritisoitu laajalti ja nimenomaan tutkijat sekä professorit ovat epäilleet sitä näkyvästi. Sekä Professoriliitto että Tieteentekijöiden liitto ovat akavalaisia järjestöjä.

Fjäderin aiheuttaman Twitter-myräkän myötä selvisi, ettei tällaista yksimielistä päätöstä saati tukea ollutkaan. Akavan linjauksesta on päättänyt Akavan hallitus, jossa on edustajat vain 13:sta jäsenliitosta. Kaikkiaan Akavaan kuuluu 36 liittoa, joilta ei ollut erikseen kysytty kantaa sote- tai maakuntauudistuksiin.

Esimerkiksi Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen joutui selventämään tilannetta kirjoituksellaan liittonsa verkkosivuilla. Hän irtautui Fjäderin ja Akavan kannasta huomauttaen, että asiaa on käsitellyt vain Akavan hallitus, jossa Tieteentekijöillä ei ole edustusta.

– Akavan hallituksen nimissä tietysti Akavan puheenjohtaja voi puhua, mutta meidän liittomme ei sinänsä ole tämmöisiä linjauksia tehnyt, Koikkalainen sanoo Uudelle Suomelle.

Koikkalainen vahvistaa, että Fjäderin suorasanaiset linjaukset Twitterissä ja Facebookissa ovat aiheuttaneet kuohuntaa jäsenistössä. Jo viikko sitten alkanut ärtymys sai lisävauhtia Riikka Taavetin eroilmoituksesta ja blogista.

– Suoria yhteydenottoja, joissa mietitään, että kannattaako tällaisen liiton jäsen olla, on joitakin tullut [muiltakin kuin Taavetilta]. Tämä on tietysti harmillista meidän kannaltamme, Koikkalainen sanoo.

– Kyse ei ole mistään kymmenistä ihmisistä, mutta joitakin yhteydenottoja on tullut muutenkin kuin julkisuuden kautta.

Koikkalainen piti kirjoituksessaan ongelmallisena sitä, jos Akavan puheenjohtaja puhuu kaikkien akavalaisten nimissä ”tällaisessa aidosti poliittisessa kysymyksessä”. Uuden Suomen haastattelussa Koikkalainen harmittelee riidan ”politisoitumista”. Fjäder tiedetään puoluekannaltaan kokoomuslaiseksi, ja hän puolestaan on leimannut kriitikkonsa vasemmistolaisiksi.

Riikka Taavetti julkaisi blogissaan kuvakaappauksen Facebook-keskustelusta, jossa Fjäder vähätteli Twitter-kohua ja kuvasi sitä 50–60 ”vasemmistoliiton puolueaktiivin” hyökkäykseksi.

– Voiko [Fjäder] suoremmin sanoa, että vasemmistolaisten jäsenten kannoilla ei Akava ry:ssä ole väliä? Jännää puoluepol. sitoutumattomuutta, Taavetti ihmetteli Twitterissä.

”Tulee suoria yhteydenottoja, joissa mietitään, kannattaako tällaisen liiton jäsen olla”

– Minusta 50-60 kommentaattoria Twitterissä sunnuntai-iltana on aika paljon, ei suinkaan vähän. Siksi onkin selvää, että juuri jäsenten vasemmistoliittolaisuus oli peruste mielipiteiden sivuuttamiselle. Tämä oli itselleni viimeinen pisara. En halua olla mukana yhteisössä, jonka johtaja suorasanaisesti ilmoittaa, että jäsenten näkemykset ovat vähemmän merkityksellisiä, jos heidän puoluepoliittinen kantansa poikkeaa puheenjohtajan kannasta, Taavetti jatkaa blogissaan.

Voiko @SFjder suoremmin sanoa, että vasemmistolaisten jäsenten kannoilla ei @AkavaRy:ssä ole väliä? Jännää puoluepol. sitoutumattomuutta. pic.twitter.com/zeZFQ4FpVn — Riikka Taavetti (@rtaavetti) June 20, 2017

Petri Koikkalaisen mukaan kiistan keskiössä olevat sote-asiat kuitenkin jakavat mielipiteitä läpi poliittisen kentän eivätkä ole yksiselitteisesti vasemmiston tai oikeiston kannattamia tai vastustamia – saati Akavan jäsenistön. Tosin Fjäderin näkyvimmät kriitikot näyttävät olevan vasemmistolaisia.

”Olemme toistaiseksi akavalainen liitto”

Petri Koikkalaisen mukaan Tieteentekijöiden liiton päätöksentekoelimet eivät ainakaan toistaiseksi ole kokoontuneet erikseen keskustelemaan tilanteesta.

– Eikä varmaan erillistä hallituksen kokousta kutsutakaan koolle, ellei nyt jotenkin aivan kärjisty asiat.

Sen sijaan keskustelua on käyty Akavan ja oman jäsenistön kanssa ”matalammalla profiililla”. Koikkalainen arvioi, että edessä on keskustelu menettelytavoista ja Akavan yhteisten kantojen muodostamisesta.

– Voi olla, että jatkossa entistä herkemmin jätetään eriäviä mielipiteitä Akavan hallituksen päätöksiin poliittisesti herkissä kysymyksissä, jos on sellainen oletus, että liittojen luetaan automaattisesti sitoutuvan hallituksen päätöksiin.

– Toinen vaihtoehto on se, että Akavan puheenjohtaja ei esiinny kaikkien 36 liiton nimissä, jolloin tällaista tilannetta ei synny. Tai sitten kaikkien 36 liiton näkemykset dokumentoidaan, Koikkalainen linjaa.

Tieteentekijät on kuitenkin tyytyväinen Akavan jäsenliitto?

– Ei meillä ole mitään hankkeita siirtyä Akavan ulkopuolelle. Tietysti jäsenistössä on sellaisia, jotka joskus kysyvät, mikä on oikea paikka. Mutta linjamme on, että olemme toistaiseksi akavalainen liitto.

Fjäder Uudelle Suomelle: Twitter-viesti perustui Akavan ohjelmaan

Työmatkalla Yhdysvalloissa oleva Sture Fjäder kommentoi tilannetta lyhyesti Uudelle Suomelle tiistaina. Hän huomauttaa, että hänen alkuperäinen Twitter-viestinsä on Akavan kunta- ja maakuntavaaliohjelman mukainen.

– Eli Akava vastustaa maakuntaveroa ja on valinnanvapauden kannalla pääsääntöisesti joillakin varauksilla, Fjäder tiivistää viestissään.

Tämä ohjelma on hyväksytty yksimielisesti Akavan hallituksessa, Fjäder jatkaa.

– Linja ei siis minun vetämäni vaan Akavan hallituksen, hän toteaa.

Akava ei ole järjestönä kommentoinut kuohuntaa Twitterissä, mikä on ihmetyttänyt kriitikkoja.

Alla muiden tutkijoiden Twitter-viestejä aiheesta.