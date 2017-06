”Kokoomuksen U-käännös” – Petteri Orpon ilmoitus pakkoyhtiöittämisestä ihmetyttää

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) ilmoitus ”pakkoyhtiöittämisen” perustuslainvastaisuudesta aiheutti tiistaina ihmetystä sekä oppositiossa että hallituksen riveissä.

Orpo puhui eduskunnan täysistunnossa sote-uudistuksesta, johon sisältyy sote-palveluiden yhtiöittämisvelvollisuus. Hän ilmoitti, että ”olemme varmaan kaikki tietoisia siitä, että tämä niin sanottu pakkoyhtiöittäminen ei ole perustuslain mukainen”. Lausunnosta on kertonut muun muassa Yle.

– Päivän uutinen. Petteri Orpo totesi eduskunnassa, että pakkoyhtiöittäminen on ”perustuslain vastainen”. Yksiselitteisesti, kirjoitti Sdp:n kansanedustaja Timo Harakka Twitterissä.

Päivän uutinen: @PetteriOrpo totesi eduskunnassa että pakkoyhtiöittäminen on "perustuslain vastainen". Yksiselitteisesti. #soteuusiksi — Timo Harakka (@TimoHarakka) June 27, 2017

Orpon ilmoituksen aiheuttama ihmetys johtuu siitä, että juuri tätä kokoomuksen ajamaan valinnanvapausmalliin liittyvää yhtiöittämispakkoa pohtii parhaillaan eduskunnan perustuslakivaliokunta. Valiokunnalta odotetaan perjantaihin mennessä lausuntoa perustuslain suhtautumisesta sote-uudistukseen.

– Minusta on erikoista, että ministerin aitiosta ministeri toteaa tämän ennen kuin perustuslakivaliokunnan lausunto on saatu. Siellä käydään nyt parasta aikaa keskustelua siitä, mikä on lausunnon sisältö ja nyt ministeri Orpo sitten totesi tuolta, että se on perustuslain vastainen, ihmetteli Harakan puoluetoveri, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen puoluelehti Demokraatin mukaan.

Valiokuntakäsittelyn vaikutukset ovat jo ennalta aiheuttaneet riitelyä päähallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen välillä. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä puuttuikin Orpon yllätysilmoitukseen Puheenvuoron blogissaan. Hän kirjoittaa asiasta otsikolla ”kokoomuksen U-käännös Turun moottoritiellä”.

– Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmoitti hetki sitten eduskunnan suuressa salissa, että sote-palveluiden pakkoyhtiöittäminen on perustuslain vastaista. Samalla Orpo totesi, että yhtiöittäminen itsessään ei ole ollut kokoomuksen poliittinen tavoite, vaan valinnanvapaus. Haluan onnitella kokoomusta lämpimästi tästä puheenjohtajan suorittamasta U-käännöksestä. Kun velvoite yhtiöittämiseen poistuu, on kokonaisuutta helppoa tukea. Se sinällään hämmentää, että kokoomus kyllä ihan itse neuvotteli tämän pakkoyhtiöittämisen osaksi sotepakettia, Kärnä piikittelee.

Hänen mukaansa ”ainoa asia joka tässä kokonaisuudessa ihmetyttää on se, että kokoomuksen puheenjohtaja tuntuu tietävän, millaiselle kannalle perustuslakivaliokunta tulee asettumaan, vaikka valiokunnan mietintöä on lupa odotella aikaisintaan perjantaina”.

– Näitä ilmeisiä selvännäkijän kykyjä olisi kuitenkin tarvittu jo siinä vaiheessa, kun asiasta yhdessä neuvoteltiin, Kärnä kuittailee.

Ministeri Orpon mukaan pakkoyhtiöittämisen kaatuminen ei olisi suuri ongelma.

– Tämä yhtiöittäminen itsessään ei ole ollut poliittinen tavoite, vaan valinnanvapaus, Orpo sanoi Ylen mukaan.

– Jos se [yhtiöittäminen] halutaan muutettavaksi, me muutamme sen. Mutta emme tingi valinnanvapaudesta