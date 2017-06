”Härski alipalkkaus on jo mainekysymys” – telakan ongelmat vetivät ministerit vakaviksi

Turun telakan ongelmat työehdoissa ja alipalkkauksessa nousivat esiin eduskunnan keskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta. Sekä valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) että työministeri Jari Lindsdtröm (ps.) lupailivat toimia ongelmien korjaamiseksi.

Alipalkkauksesta kysyivät tiistain täysistunnossa kansanedustajat Jari Myllykoski (vas.) ja Ville Tavio (ps.) keskustelussa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kuuli Turun telakan ongelmista Ylen A-studiossa maanantai-iltana. Lounais-Suomen aluehallintoviraston tarkastuksissa on tullut ilmi alipalkkausta ja ongelmia työehdoissa.

– Eilen kun katselin A-studiota, niin täytyy sanoa, että suuni loksahti auki, kun ministeri Lintilä oli täysin tietämättömän oloinen siitä, että Turun telakalla maksetaan alipalkkausta edelleen. Viime vuonna kysyin valtiovarainministeri Orpolta: mitä aiotte tehdä tämän asian suhteen, että meiltä karkaa miljoonia ja taas miljoonia tämän toimettomuuden vuoksi, mitä te teette? Myllykoski sanoi.

–Tämä on nyt jo mainekysymys suomalaiselle laivanrakennusteollisuudelle, että meillä voi edelleen työskennellä näin härskisti. Tästä oli raportteja jo viime lokakuussa, Myllykoski jatkoi ja kysyi, milloin asia aiotaan korjata ja huolehtia verorahat Suomeen.

Myllykoski toivoi, että hallituksen sisällä ministerit keskustelisivat niin, että elinkeinoministeri ei olisi ”täysin tietämätön”.

–Valtiovarainministeri turkulaisena varmasti tietää tilanteen. Ihan jos on ruokakaupassakin käynyt, sitä keskustelua siellä kyllä käydään.

Tavio puolestaan ihmetteli, miksi Suomeen syntyneitä ja kasvavia halaptyömarkkinoita ei huomioitu valtioneuvoston selonteossa. Hänen mielestään asiaa pitäisi katsoa paitsi suuryritysten myös suomalaisten työntekijöiden näkökulmasta.

–Myös meidän kotikaupungissamme Turussa on tullut ilmi, että myös Turun telakkateollisuudessa on alipalkattuja ulkomaalaisia työntekijöitä. Ennestään tiedämme jo, että ulkomaalaisia palkataan myös ihan pimeästi rakennus- ja ravintola-aloilla. Tämä johtaa siihen, että näillä aloilla suomalaista työvoimaa käyttävän rehellisen yrityksen on vaikea pärjätä kilpailussa. Mitä teette tälle asialle? Tavio kysyi Orpolta.

Ratkaisu: Veronumero käyttöön

Orpo viittasi vastauksessaan veronumeroon, jota peräänkuulutti ratkaisuna myös alipalkkauksesta A-studiossa puhunut Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Hallitus päätti kehysriihessä rakennusalalla käytetyn veronumeron laajentamisesta muille aloille kuten telakoille sekä ravintola- ja siivousaloille harmaan talouden torjumiseksi.

–Muutamia vastauksia tähän veronumeroon, Turun telakan ongelmiin. Mehän vahvistimme nyt vielä hallituksen päätöksellä julkisen talouden riihessä, että tämä veronumeron laajentaminen todella selvitetään ja tullaan potkimaan siihen vauhtia, Orpo sanoi.

–Sinänsä tämä valvontahan on kaikki kaikessa. Suomessa pitää noudattaa Suomen lakeja. Ministeri Mattila sinänsä osaa varmasti tarkemmin vastata siihen, miten avit siinä tällä hetkellä pystyvät toimimaan ja miten tähän tilanteeseen kiinnitetään huomiota.

Telakan ongelmiin viittasi myös työministeri Lindström, joka kiitti Myllykoskea tämän puheenvuorosta.

–Edustaja Myllykoski nosti erittäin tärkeän asian, ja kritiikki oli aivan aiheellista liittyen sitten toisaalta tähän pimeän työn käyttämiseen, Lindström sanoi.

–Otan kyllä tämän edustaja Myllykosken aiheellisen kritiikin todella vakavasti. Minun mielestäni hallituksen pitää tähän kyllä puuttua.

