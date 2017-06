Keskustalaiselta täystyrmäys pormestari Jan Vapaavuoren ”räksytykselle”

Helsinkiläinen keskustavaikuttaja Antti Siika-aho syyttää Helsingin pormestari Jan Vapaavuorta (kok.) asiaankuulumattomasta räksyttämisestä. Siika-ahon mielestä ”Vapaavuoren pormestarikauden alku ei lupaa hyvää”.

– Jan Vapaavuorella riittää sanottavaa. Kriittiset ulostulot seuraavat toistaan. Li Andersson on osuvasti puhunut ”oppositiopuolue Jan Vapaavuoresta”. Pormestarikausi on alkanut ankaralla haukkumisella: hanke toisensa perään on saanut murskatuomion, etenkin pormestarin oman puolueen tukema maakuntauudistus. Tällä viikolla Vapaavuori ehti ennustamaan, että maakuntavaaleja ei tule tammikuussa. Melu on kovaa, mutta perustelut jäävät ontoiksi, Siika-aho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Vapaavuori on valintansa jälkeen muun muassa lytännyt keskustan – ja hänen oman puolueensa kokoomuksen – hallituksessa ajaman maakuntauudistuksen. Vapaavuoren mielestä se on ”haitallisin uudistus miesmuistiin”. Siika-aho on kokoomuksen hallituskumppanin keskustan piirihallituksen jäsen ja Kallion keskustalaisten puheenjohtaja.

– Helsingin kehittäminen näyttää olevan ainoa asia, josta Vapaavuorella ei riitä juurikaan sanottavaa. Vapaavuoren avaukset Helsingin asuntopulan korjaamiseksi, koulutuksen parantamiseksi tai eriarvoisuuden torjumiseksi antavat odottaa itseään, Siika-aho väittää.

Siika-aho toteaa, että ”epämääräinen räksyttäminen on yksi poliittinen strategia muiden joukossa”, mutta harmittelee sitä että ”me helsinkiläiset joudumme siihen osallisiksi”.

– Helsingin ei tulisi olla yhden miehen poliittinen astinlauta tai oman puolueen sisäisten kahinoiden äänitorvi. Tulisiko pormestarin roolista käydä vielä pelisääntökeskustelua, hän miettii.

Uskallan ennustaa että Suomessa ei ensi tammikuussa järjestetä maakuntavaaleja — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) June 26, 2017