Ryöpytykseen joutunut Sture Fjäder vasemmistokommentista: Olisi voinut jättää toteamatta

Kovan arvostelun kohteeksi joutunut Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on harmistunut kannanottojensa aiheuttamasta keskustelusta ja pitää akavalaisten eroilmoituksia ikävänä ilmiönä. Hän korostaa kuitenkin Uudelle Suomelle, että kuohuntaa aiheuttaneet sote-lausunnot olivat Akavan linjausten ja käytäntöjen mukaisia.

Uusi Suomi kertoi tiistaina Fjäderin Twitter-viestien aiheuttamasta suuttumuksesta akavalaisten liittojen jäsenistössä. Etenkin Tieteentekijöiden liitto on saanut kuulla jäseniltään jopa eroilmoituksia keskusjärjestön puheenjohtajan sote-lausuntojen vuoksi. Fjäder kuvasi Uudelle Suomelle eroaikeiden ryöpsähdystä ikäväksi, mutta luonnolliseksi ilmiöksi 620 000 jäsenen keskusjärjestössä.

Jutun julkaisun jälkeen Akava julkaisi Facebook-sivullaan Fjäderin lausunnon.

– Olen tyytyväinen, että keskustelua käydään Suomen kannalta erittäin tärkeästä asiasta eli soten toteutumisesta ja erityisesti siitä, millä reunaehdoilla. Olen kuitenkin pahoillani, että jotkin viesteistäni ovat aiheuttaneet sosiaalisessa mediassa keskustelua, josta on syntynyt harmia Akavalle ja sen jäsenille, Fjäder pyörittelee lausunnossaan.

Hän korosti, kuten Uuden Suomen jutussakin, että hänen kommenttinsa Akavan sote-kannasta perustuivat Akavan hallituksessa hyväksyttyyn kunta- ja maakuntavaaliohjelmaan. Vaikka kaikilla jäsenliitoilla ei ole omaa edustajaa hallituksessa eikä kaikilta liitoilta ole erikseen pyydetty sote-kantoja, on keskusjärjestön käytäntöjen mukaista, että jäsenliitot käytännössä sitoutuvat hallituksen päätöksiin.

– Akavan hallituksessa tehdyt päätökset edustavat koko Akava-yhteisön kantaa. Tämä on ollut normaali käytäntö keskusjärjestön toiminnassa aina.

Myrsky nousi siitä, kun Fjäder ilmoitti Akavan vastustavan maakuntaveroa ja vaativan, että sote-uudistus on vietävä maaliin ja valinnanvapausmalli toteutettava. Hän jatkoi Twitter-keskustelua todeten, että kyseinen Akavan linjaus oli yksimielinen ja 36 jäsenliiton päättämä. Tämä suututti osaa akavalaisista etenkin kun selvisi, että kaikki 36 liittoa eivät varsinaisesti olleet sote-kantojaan muodostaneet vaan kyse oli Akavan hallituksen linjauksesta.

Fjäder totesi myös some-keskustelussa, että kritiikkiä esittivät vain 50–60 keskustelijaa, jotka pääsääntöisesti hänen mukaansa vaikuttivat ”vasemmistoliiton puolueaktiiveilta”. Kommentin nosti esiin tutkija Riikka Taavetti, joka syytti Fjäderiä vasemmistolaisten jäsenten mielipiteiden halveksumisesta ja ilmoitti eroavansa akavalaisesta Tieteentekijöiden liitosta.

Voiko @SFjder suoremmin sanoa, että vasemmistolaisten jäsenten kannoilla ei @AkavaRy:ssä ole väliä? Jännää puoluepol. sitoutumattomuutta. pic.twitter.com/zeZFQ4FpVn — Riikka Taavetti (@rtaavetti) June 20, 2017

Fjäder sanoo Uudelle Suomelle, että kyseinen toteamus olisi voinut jäädä toteamatta. Halveksunnasta ei hänen mukaansa kuitenkaan ollut kyse, vaan sen tosiasian huomioimisesta, ketkä hänen tviittejään kritisoivat.

– Olisin voinut tuon kommentin olla tekemättäkin, mutta se oli toteamus, mistä on kysymys ja ketkä tässä nyt keskustelevat, eikä siinä ollut asennetta tai arvopohjaa mukana, Fjäder sanoo.

– Me toimimme kaikkien puolueitten kanssa ja kaikki näkemykset ovat yhtä arvokkaita [Akavassa], hän jatkaa.

Fjäder katsoo yhä, että 36 liiton yhteisestä kannasta puhuminen ei ollut virhe. Hän toteaa, että Akavan sääntöjen mukaan keskusjärjestön kannan muodostaa hallitus, ja jäsenliitot käytännössä sitoutuvat hallituksen linjaan. Hän myös huomauttaa, että hallituksen sote-linjasta jälkeenpäin irtautuneillakin liitoilla on ollut kokouksissa puheoikeus, vaikka kaikilla liitoilla ei ole hallituksessa varsinaista omaa edustajaa. Puheoikeutta ei ehkä aina ole käytetty, Fjäder arvelee.

– Näissä hallituksen kokouksissa, missä tämä on käsitelty, on puhuttu paljon ja sitten olen vetänyt yhteenvedon ja linja on muodostunut – eikä kukaan ole protestoinut, Fjäder sanoo.

– Ei siellä hirveästi poikkipuolisia sanoja tullut. Mutta tietenkin kun syntyy julkista keskustelua, niin sitten tietenkin selitellään asioita.

Fjäder sanoo, että hänen tehtävänsä puheenjohtajana on viedä hallituksen tekemät päätökset mediaan ja käytäntöön.

– Ja niin minä tässä tein.

Fjäder kertoo Akavan Facebookissa, että keskusjärjestön hallitus tulee seuraavassa kokouksessaan keskustelemaan siitä, ”miten nykyinen päätöksentekomalli yhteisten kantojen muodostamisessa toteutuu parhaimmalla mahdollisella tavalla”. Sen sijaan sote-linjauksen hän ei usko muuttuvan.

