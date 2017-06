Venäläisaktivistien leiri suursotaharjoitusten aikaan epäilyttää – Kansanedustaja: ”Ruotsalainen rauhanliitto saa vuokrata mökin”

Ahvenanmaalla syyskuussa järjestettävä ruotsalais-venäläinen rauhanleiri on herättänyt kiivasta keskustelua. Muun muassa ex-suurlähettiläs Hannu Himanen on epäillyt leiriä Venäjän vaikuttamisyritykseksi. Uuden Suomen haastattelema Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström (r.) ei ota teorioihin kantaa.

Entinen Suomen Venäjän-suurlähettiläs Himanen sanoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa näkevänsä tapahtuman venäläisenä operaationa ja yrityksenä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Stefan Forss puolestaan puhui Twitterissä ”rauhankiihkoilijoista” ja piti Suomessa järjestettävää harjoitusta ”hävyttömänä”. Itämerellä järjestetään yhtä aikaa Ruotsin Aurora 17- ja Venäjän Zapad-sotaharjoitukset, joista Zapad on Venäjän historian suurin sotaharjoitus 100 000 sotilaalla.

Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista puolestaan arvioi HS:lle yleisesti ottamatta kantaa Ahvenanmaan leiriin, että tällaisissa tilaisuuksissa on olemassa vaara Venäjän harjoittamalle ”informaatiovedätykselle”.

Ahvenanmaan kansanedustaja Löfström huomauttaa Uudelle Suomelle, että venäläiset tarvitsevat Suomeen tullakseen viisumin, jonka hakemista varten on kerrottava, miksi haluaa tulla Suomeen. Jos paperit ovat kunnossa, ja ulkoministeriö myöntää viisumin, siihen ei ole Löfströmin mukaan mitään sanomista.

–En halua ylianalysoida yhtä kesäleiriä, hän sanoo ja lisää, ettei halua spekuloida salaliittoteorioilla.

–Minä kunnioitan ja luotan meidän viranomaisiin.

Samaan hengenvetoon hän lisää, ettei kuitenkaan ole naiivi. Löfström on eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen.

–Tiedän hyvin mikä on turvapoliittinen tilanne Itämerellä, ja olen varma, että kaikki ahvenanmaalaiset myös tietävät, mutta se on eri asia, jos ruotsalainen rauhanliitto haluaa vuokrata mökin Ahvenanmaalta. Heillä on oikeus siihen.

Herättääkö Itämeren turvallisuustilanne pelkoa Ahvenanmaalla?

–Ei. Se ei ole hyvä asia, että turvapoliittinen tilanne on kovempi nyt kuin 10 vuotta sitten, mutta se ei ole Ahvenanmaan tai Suomen päätös. Ahvenanmaa seuraa tilannetta, hän sanoo viitaten kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöksiin.

–Haluan myös sanoa, että tämä ei ole ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun turvapoliittinen tilanne on kovempi Itämerellä. Kylmän sodan aikana tilanne oli paljon kovempi.

Ahvenanmaalla 8–10. syyskuuta järjestettävä tapahtuma on nimeltään Åland 17. Venäjän- ja ruotsinkielisillä kotisivuilla kerrotaan, että kyse on rauhanharjoituksesta, joka on tietoisesti ajoitettu Itämeren suurharjoitusten yhteyteen. Tukholman rauhanyhdistyksen (Stockholms Fredsförening) järjestämään tapahtumaan on tulossa 15 osallistujaa Venäjältä ja 15 Ruotsista.

Löfströmin mukaan Tukholman rauhanyhdistys on järjestänyt vastaavia tapahtumia Ahvenanmaalla myös aiemmin ilman ongelmia, mutta venäläisaktivistit ovat mukana nyt ensimmäistä kertaa.

