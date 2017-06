KL: Prisma oli Suomen halvin 90,44 €:lla – Lidlin ostoskori 13 senttiä kalliimpi

Halvin ostoskori on tällä kertaa Kauppalehden vertailussa Prismassa, jossa ostosten hinta oli 90,44 euroa. Lidlissä ostoskori maksoi 13 senttiä enemmän ja kolmantena oli S-market, jossa kori maksoi 91,90 euroa.

Tällä kertaa Kauppalehden teettämässä päivittäistavaroiden hintavertailussa tutkittiin teollisuuden tunnettuja merkkejä, eli brändituotteita. Ne ovat täsmälleen samat kaikissa ketjuissa, kun taas kaupan omissa merkeissä vertailtavuus on hankalampaa raaka-aineiden ja pakkauskokojen erilaisuuden takia. Mukana oli 46 kuluttajalle tärkeää päivittäistavaraa 56 myymälästä kautta Suomen.

Neljänneksi halvin ostoskori oli Kokkolan Halpa-Hallissa hintaan 97,61 euroa. Halpa-Halli on Kauppalehden edellisissä vertailuissa ollut toiseksi kallein, koska sen valikoimissa ei ole omia merkkejä. Kaupan merkit ovat lähes aina vastaavia brändituotteita edullisempia.

Kuluttajan kannalta kiinnostavampaa on tarkastella tutkittujen myymälöiden korin keskiarvoa kuin yksittäisen myymälän hintaa, sillä keskiarvo kuvaa ketjun valtakunnallista hintatasoa. Keskiarvokori on halvin Lidlissä, jonka kaikissa myymälöissä on samat hinnat. Prisman valtakunnallinen kori oli 1,88 euroa Lidliä kalliimpi. Vertailussa oli mukana kaksi Lidliä.

Suurimmat erot hinnoissa ketjun sisällä oli seitsemässä S-marketissa, joissa halvimman ja kalleimman korin hintaero oli 7,23 euroa. Pienin vaihtelu oli Alepa- ja Sale-ketjuilla, 1,11 euroa. Ketjujen sisäistä hintavaihtelua selittää yleensä paikallinen kilpailutilanne.

Tuotteiden hinnat keräsi toukokuussa vähittäiskaupan valikoima- ja hinnoitteluratkaisuja sekä markkinatutkimuksia tekevä Analyse2.

