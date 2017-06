”Mihin hallituksen käsitys perustuu?” – Eduskunnassa iso epäilys nopeasta ilmoituksesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) pitää hallituksen ilmoittaman sote-aikataulun toteutumista epätodennäköisenä. Hänen mukaansa valinnanvapausmalli täytyy nyt valmistella huolellisesti uudelleen ja viedä eteenpäin yhtenä sote-pakettina maakuntalain ja sote-järjestämislain kanssa.

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että valinnanvapausmallin yhtiöittämisvelvollisuus on perustuslain vastainen ja uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulu epärealistinen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoustaa aiheesta heti huomisaamuna ja käy läpi tuoreen lausunnon.

Haatainen arvioi lausuntoa Uudellle Suomelle tuoreeltaan.

–Kyllähän tämä perustuslakivaliokunnan kanta on nyt selvää tekstiä siitä, että tämä valinnanvapauslaki menee uudelleen valmisteluun eli se pitää hallituksen valmistella uudelleen, Haatainen sanoi Uudelle Suomelle eduskunnassa.

Haataisen mukaan lisäksi viestinä on se, että maakuntalaki ja sote-järjestämislaki tulisi käsitellä yhtä aikaa valinnanvapauslain kanssa kokonaisena sote-pakettina.

–Maakunnat perustetaan sotea varten. Kyllähän niiden pitäisi käsi kädessä mennä, Haatainen sanoo ja lisää, että perustuslakivaliokunnan huomautukset liittyivät ennen kaikkea valinnanvapauslakiin ja sote-järjestämislakiin.

Haataisen mielestä on kuitenkin selvää, että tuore lausunto hautaa yhdenvertaisuuden vaarantavana mallin, jossa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhtiöitettäisiin ja asetettaisiin markkinoille samalle viivalle yksityisten yhtiöiden kanssa asiakkaista kilpailemaan. Tämä on Haataisen mielestä tärkeä lähtökohta jatkovalmistelussa.

–Hallituksen valitsema markkinamalli ei voi olla valinnanvapauden pohjana, yhtiöittäminen ja meidän keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laittaminen markkinoille. Eli se on nyt selvä.

"Nykymalleja voisi laajentaa"

Haatainen viittaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jonka mukaan valinnanvapautta tulee nyt laajentaa asteittain ja hallitusti. Haataisen mukaan on pohdittava, mihin valinnanvapautta tarvitaan ja laajennettava kuntien nykyisiä käytäntöjä uusille sote-alueille, jotka voisivat itse päättää täydentävistä sote-palveluista ja hankkia niitä yrityksiltä tai järjestöiltä sopimuksin, kilpailuttamalla tai asiakassetelillä.

–Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että nyt pitäisi panna sote-organisaatio kuntoon. Siihen on nyt yhteiset näkemykset aika laajasti olemassa. Luoda suuret sote-alueet ja niillä se järjestäminen ja tuottaminen.

Haataisen mielestä paketti pitää siirtää nyt valtioneuvostoon valmisteluun ja kyse on niin suurista muutoksista, että uudelleen valmisteltu kokonaisuus on laitettava uudelle lausuntokierrokselle, mikä vaatii näin suuressa uudistuksessa aikaa kahdeksan viikkoa ja päälle heinäkuun lomat.

–Siihen tulee nyt jatkoaika, mutta tämä on niin suuri uudistus, että nyt ei pidä tuijottaa ja miettiä, kuinka monta viikkoa tähän menee.

Haatainen huomauttaa, että oppositiosta on tarjottu yhteistyökättä laajaa parlamentaarista valmistelua varten ja SDP:ssä on ollut esillä oma valinnanvapausmalli, joka ei pohjaa hallituksen valitsemaan yhtiöittämis- ja markkinamalliin. Haatainen arvelee, että pakkoyhtiöittämisen vastustus on osaltaan estänyt parlamentaarisen yhteistyön hallituksen kanssa.

Hallituksen aikatauluilmoitus ihmetyttää

Hallitus tiedotti nopeasti perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden jälkeen, että alkuperäisestä aikataulusta pidetään kiinni ja sote-uudistus tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Hallitus kertoi valmistautuvansa viivytyksettä tekemään perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset täydentävällä hallituksen esityksellä. Näin siitä huolimatta, että valiokunta piti uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana.

Haatainen ihmettelee hallituksen aikataululinjausta.

–Pidän tätä epätodennäköisenä. En tiedä, mihin hallituksen käsitys perustuu, Haatainen viestitti vielä Uudelle Suomelle aikataulusta hallituksen ilmoituksen jälkeen.

Hallituksen ilmoitusta ihmetteli heti myös perustuslakivaliokuntaan kuuluva Ville Niinistö (vihr.) Twitterissä. Hän huomautti, että valiokunta edellyttää uudistukseen ehdottomasti muutoksia ”ajallisen, aiheellisen ja asiallisen” vaiheistuksen kautta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd.) puolestaan näki perustuslakivaliokunnan lausunnon "äärimmäisen tylynä".

Perustuslakivaliokunnalta äärimmäisen tyly arvio sote-lainsäädännöstä. Valinnanvapaus uusiksi. Maakuntalakiakin korjattava. Yksimielisesti. — Eero Heinäluoma (@EeroHeinaluoma) 29. kesäkuuta 2017

