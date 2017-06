Vaatimus oppositiosta: ”Välttämätöntä siirtää maakuntavaaleja kunnolla eteenpäin”

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, että perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen tarvitaan ”kunnon aikalisä” sote-uudistuksen huolellisen jatkovalmistelun varmistamiseksi.

–Tähänkään mennessä kiireellä tehden ei ole valmista tullut, joten viimeistään tässä vaiheessa hallituksen on otettava keskeiseksi tavoitteeksi hyvin valmistellun esityksen aikaan saaminen, Essayah painottaa.

–Tässä tilanteessa ei ole vain järkevää, vaan myös aikataulu ja valmistelun keskeneräisyys huomioiden välttämätöntä siirtää maakuntavaaleja kunnolla eteenpäin. Maakuntavaalien pitäminen edellyttää valmiita lakeja, hän jatkaa.

Essayahin mukaan perustuslailliset ongelmat ovat olleet hallituksen tiedossa jo esityksen valmistelun yhteydessä. Useat asiantuntijat ovat pitkin matkaa tuoneet ongelmat selvästi esille. Samoin oppositioryhmät ovat esittäneet suuren huolensa.

–Perustuslakivaliokunnan lausunnossa esille ottamat ongelmat sekä esittämät muutosehdotukset eivät sinänsä tulleet yllätyksenä. Nämä olisi ollut mahdollista ottaa paremmin huomioon jo eduskuntaa tuoduissa lakiesityksissä. Valmistelua on jatkettava nyt vahvalla parlamentaarisella rintamalla. Kyse on niin isoista rakenteellisista muutoksista ja yli hallituskauden jatkuvasta prosessista, että keskeisiin ratkaisuihin on löydyttävä riittävän yhteinen näkemys, Essayah toteaa.

Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää alkuvuonna 2018 presidentinvaalien yhteydessä. Aikaisemmin myös kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on ihmetellyt, miksi maakuntavaalit halutaan järjestää näin pian.

–Mielestäni olisi pohdittava sitä, että luovumme erityisesti näin uudistuksen alkuvaiheessa poliittisesta, vaaleilla valitusta tasosta maakuntien päätöksenteossa. Varsinkin, jos valinnanvapauslainsäädäntö viivästyy. En itse näe järkeä järjestää puolen vuoden päästä maakuntavaaleja, kun emme vielä edes tiedä, mikä maakuntavaltuutettujen rooli tulee olemaan, Lepomäki kommentoi pari viikkoa sitten.

Lue myös: Onko maakuntavaaleissa järkeä? Kansanedustaja: ”Reipas poliitikko alkaa helposti keksiä itselleen ylimääräistä vastuuta”