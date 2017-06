”Häpeäksi sivistysvaltiolle” – Perussuomalainen vihjasi hallituksen kaatumiseen ja kiirehti ”köyhyystyötä”

Eduskunnan viimeisellä kyselytunnilla ennen kesälomia nousi esiin pääministeri Juha Siplän (kesk.) asettan eriarvoistumistyöryhmän työ. Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) kiirehti tuloksia ”köyhyystyöryhmältä”.

– Suomessa elää köyhyydessä yli 400 000 ihmistä. Uusimman tilaston mukaan pienituloisissa perheissä asuu yli 100 000 lasta. Riippumatta siitä, mikä tähän on johtanut, tilanne on häpeäksi sivistysvaltiolle, edustaja Mäkelä sanoi kyselytunnilla.

Tammikuussa asetetun työryhmän tehtävänä on hakea uusia keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi lisäämättä julkisia menoja. Työryhmän kiinnittää erityistä huomiota varhaiskasvatukseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, koulutukseen, työn, työttömyyden ja työvoiman ulkopuolella olemisen rajapintoihin, asumiseen, ylivelkaantumiseen ja maahanmuuttoon. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2018.

Mäkelä arvosteli työryhmän toimikauden pituutta ja vihjasi hallituksen kaatumiseen. Perussuomalaisten jakautumisen myötä hallituksella on puolellaan enää 105 kansanedustajaa, kun enemmistöön vaaditaan sata. Jos uusi paluuloikkareita on tulossa, heidän pitäisi ilmoittaa paluustaan pian, sillä puheenjohtaja Jussi Halla-aho antoi ilmoituksille aikaa kesäkuun loppuun. Toistaiseksi ainut loikkareista palannut on Ritva ”Kike” Elomaa. Arja Juvonen erosi perussuomalaisten ryhmästä, mutta ei liittynyt loikkareiden uuteen ryhmään ja palasi alkuviikosta entiseen ryhmäänsä.

Mäkelän mukaan Sipilän hallitus ei ehkä ehdi toteuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtaman työryhmän ideoita.

– Käytännössä tämä voi merkitä sitä, että Sipilän hallitus, jos yleensä kestää pystyssä, ei ehdi tehdä paljonkaan työryhmän esitysten toteuttamiseksi. Kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä: aikooko hallitus kiirehtiä selvityksiä niin, että ehtisi toteuttaa edes joitain sen ehdotuksia jo vuoden 2018 alusta?

Kysymykseen vastasi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (uv.).

–Tämä on pääministerin asettama työryhmä, joka tekee parhaillaan töitä, ja tietysti tässä tarvittaisiin varmasti myös pääministeri itse paikalle. Tämä on poikkihallinnollinen ryhmä. Uskoakseni tämä työskentelee juuri parastaikaa näitten kysymysten äärellä, mitä edustaja nosti esille. Sellaista tietoa, että aikataulua oltaisiin muuttamassa tässä ja nyt, minulla ei ole. Mutta uskon vahvasti tämän työryhmän työskentelyyn, Mattila sanoi.

Vastaus ei tyydyttänyt Mäkelää.

–Olen nyt hieman pahoillani ministerin vastauksen suurpiirteisyydestä. Me kaikki tiedämme, että työryhmän toimeksiantoon kuuluu monia asioita, joista on tehty hyviä selvityksiä jo aiemmin. Jos näistä jo valmiista toimenpiteistä tehtäisiin väliraportti ensi syksynä, hallitus voisi sisällyttää toimenpiteet jo ensi vuoden talousarvioon tai viimeistään kevään kehyspäätökseen.

–Tässä kysytään vain poliittista tahtoa. Talouskasvu antaisi eväät tähän ja köyhyyden vähentäminen myös lisäisi talouskasvua. Hallituksen omissa säästöpäätöksissään ja maksukorotuksissakin on varmasti osaltaan tarkistamista. Löytyykö teiltä siis arvopohjaa tarttua tähän eriarvoisuuteen, vai aikooko hallitus jättää kipeät ongelmat seuraavan hallituksen vastuulle ja unohtaa tämän väestönosan? Ja jos hyvää tahtoa teillä on, niin mitkä ovat nyt ne ensimmäiset konkreettiset keinot?

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi, että jo aloitettu laajamittainen työ kertoo hallituksen arvopohjasta.

–Sitä, löydämmekö täsmäkeinoja siihen, miten me voimme helpottaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia, me katsomme sitten sen mukaan, mikä on vara ja mihin pystymme. Mutta ilman muuta tämä eriarvoisuuden estäminen on hallituksen keskeisiä asioita, Orpo sanoi.

Jukka Gustafsson huomautti omassa puheenvuorossaan, että hänen mielestään ongelma on työeyhmän tehtävänannon kustannusneutraaliudessa. Hän viittasi muun muassa varhaiskasvatuksen tason nostamiseen, missä Suomi on jäljessä muita maita. Tässä vaiheessa Orpo käytti tilaisuuden hyväkseen ja muistutti hallituksen puoliväliriihen päätöksestä alentaa varhaiskasvatusmaksuja jopa 70 miljoonalla eurolla kaikkein pienituloisimmilta perheiltä.

–Tämä on vastaus juuri siihen kysymykseen, minkä esititte, Orpo sanoi Gustafssonille.

Puoliväliriihestä odotettiin kuitenkin alun perin suurempia lääkkeitä kannustinloukkuihin. Esimerkiksi perhevapaauudistuksesta ei päästy yksimielisyyteen. Perussuomalaiset pitää tiukasti kiinni kotihoidontuesta, jota useissa perhevapaamalleissa on ehdotettu uudistettavaksi tai korvattavaksi. Omia perhevapaamallejaan ovat julkistaneet monet eri tahot.

Suomessa 68 prosenttia 3-vuotiaista ja 74 prosenttia 4-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen, kun muissa Pohjoismaissa osallistumisprosentit ovat reilusti yli 90 prosenttia.