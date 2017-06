Nyt se on varmaa: Veera Ruoho loikkaa kokoomukseen – ”Poliisin poliittinen koti”

Perussuomalaisten ryhmään aiemmin kuulunut kansanedustaja Veera Ruoho siirtyy kokoomukseen. Asiasta kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kello 12 alkaen pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Viimeisen viikon ajan olemme käyneet perusteellisia keskusteluja edustaja Ruohon tilanteesta ja siitä, kuinka kokoomus niihin suunnitelmiin sopisi. Olen iloinen hänen liittymisestään ryhmäämme ja toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo tiedotteessa.

Ruoho on jo aiemmin kertonut, että hänen valintansa on hallitus, mutta lopullista tietoa puoluevalinnasta on odotettu.

Kokoomukseen siirtymisestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti, jolle Veera Ruoho ei kuitenkaan tarkemmin halunnut kommentoida ratkaisuaan. Ruoho kuitenkin kommentoi siirtoa tiedotteessa.

– Kokoomus on puolueena vaikuttava toimija ja myös puolue, jolla on laaja ymmärrys kansallisesta turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, mikä on minulle poliisitaustaisena toimijana tärkeää. Kokoomus on perinteisesti ollut poliisien poliittinen koti, joten siirtyminen ei ole minulle siinäkään mielessä vaikeaa. Eräs tärkeä tekijä on myös naisten ja lasten hyväksi tehtävä työ, johon olen tutustunut siviilikriisinhallinnan tehtävissä, Ruoho sanoo.