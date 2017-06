Työministeri Lindström avautuu: Tuntuu ”että tämä oli tässä”

Työministeri Jari Lindström (uv.) avautuu puoluekokouksen jälkeisistä kokemuksistaan ja vihjaa jättävänsä valtakunnan politiikan. Lindström kertoo Puheenvuoron blogissaan myös saattavansa kirjoittaa kirjan kokemuksistaan, kunhan aikaa löytyy.

Lindström sanoo blogissaan, että hän teki päätöksen erota perussuomalaisten eduskuntaryhmästä jo puoluekokouksessa heti Jussi Halla-ahon valintapäivänä. Päätökseen ei hänen mukaansa vaikuttanut ”tuon taivaallista mikään henkilökohtainen hillotolppa”.

–Minulla ei ollut siinä vaiheessa mitään tietoa uudesta ryhmästä puhumattakaan hallituksessa jatkamisesta. Päätökseni syyt olen kertonut jo riittävän moneen kertaan ja ne ovat täysin henkilökohtaiset, hän kirjoittaa.

–Mitään suunnitelmaa perustaa uusi ryhmä ja lähteä pois vanhasta ei ollut ennen puoluekokousta kaikunut minun korviini. Ei minkäänlaista. Niin suuri salaisuus se oli. Luulisi, että olisin jotain kuullut jos tuon kaliiberin asioita olisi vakavasti pohdittu. Kyllä kaikki tapahtui erittäin nopeassa aikataulussa puoluekokouksen jälkeen.

Lindström loikkasi parinkymmenen muun kanssa perussuomalaisista Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmään Jussi Halla-ahon valinnan jälkeen. Hän kirjoittaa monien hyökänneen häntä vastaan muun muassa somessa. Hän ihmettelee hyökkääjien tietäviä kommentteja, vaikka moni ei edes ole ollut mukana toiminnassa Kouvolan (Pohjois-Kymenlaakson) perussuomalaisten alku-ja perustamisvaiheessa.

–Minä olin ko. yhdistyksen yksi perustajajäsen(neljästä) ja ensimmäinen puheenjohtaja, joten ehkä tunnen asiat siltä osin paremmin, myös omat virheeni joita eittämättä on matkan varrella paljon.

–Myös piiritason toiminnasta lausutaan "varmaa faktaa" ilman että ollaan edes oltu mukana. Lisäksi eri tapahtumat "muistetaan" itselleen sopivasti ja omasta peilistä ei tunnu löytyvän mitään vikaa

Lindström vihjaa myös luopuvansa valtakunnan politiikasta ja sanoo, että pitäisi tapahtua ihme, jotta hän jatkaisi kuluvan vaalikauden jälkeen. Hän sanoo katsovansa kauden ja sen tulokset ja tekevänsä sen jälkeen itse johtopäätökset jatkostaan. Hänen mukaansa myös uusi puoluehanke vaikuttaa ratkaisuun. Uusi vaihtoehto on perustamassa uutta puoluetta nimeltä Sininen tulevaisuus.

–Kun aloitin politiikan, reilu 11 vuotta sitten, sanoin moneen otteeseen etten halua roikkua politiikassa mukana väkisin. Ja että olen itse itseni tiukin kriitikko. Olen edelleen tätä mieltä vaikka kovin moni haluaisikin minun häipyvän saman tien.

–Viime aikoina tapahtunut on toki vahvasti vaikuttamassa ajatteluani siihen suuntaan, että tämä oli tässä. Politiikka on kovaa hommaa jos sen vakavasti ja tosissaan ottaa. Parhaimmillaan se on sitä, että asioita saadaan vietyä eteenpäin ja pahimmillaan se on pelkkää riitelyä milloin mistäkin syystä. No ainakin valtakysymykset on suuri riitojen aiheuttaja.

Lindström kertoo olevansa sitoutunut kuntapolitiikkaan koko neljäksi vuodeksi tultuaan valituksi valtuustoon huhtikuun kuntavaaleissa.