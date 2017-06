Kenen turvallisuudesta Rautatientorilla on kyse, Helsingin poliisi?

”Tämä on turvallisuuteen perustuva ratkaisu”. Näin Helsingin poliisi perusteli perjantaina päätöstä poistaa turvapaikanhakijoiden Oikeus elää -mielenosoitus Helsingin Rautatientorilta.

Aiemmin viikolla Rautatientorilta häädettiin Suomi ensin -vastamielenosoitus, koska sen katsottiin aiheuttaneen välitöntä vaaraa sivullisille ihmisille. Sen sijaan Oikeus elää -mielenosoittajat eivät poliisin tiedotteiden mukaan ole aiheuttaneet järjestyshäiriöitä. Tämän vuoksi poliisin turvallisuusperustelu aiheuttikin kysymyksiä siitä, häädetäänkö turvapaikanhakijoiden mielenosoitus heihin itseensä kohdistuvan uhan vuoksi.

Kenen turvallisuudesta tässä on kyse, Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen?

– Siinä on kyse kaikkien ihmisten turvallisuudesta. Ei voida mitenkään kohdentaa, että joku ryhmä tai joku porukka tai joku osio, vaan [kyse on] koko Helsingin keskustan turvallisuudesta, Kopperoinen vastaa.

Kohdistuiko Oikeus elää -mielenosoittajiin jonkinlainen turvallisuusuhka?

– Tämä on juuri se suuri kysymys, jota voimme vain arvailla, kun on se historia mikä siinä on ollut, Kopperoinen sanoo viitaten arvatenkin Rautatientorin kärhämiin ja turvapaikanhakijoiden teltan tuhopolttoon.

Kopperoisen mukaan poliisi arvioi, että tuleva viikonloppu on yleisesti Helsingissä kesän vilkkaimpia. Liikkeellä on paljon ihmisiä muun muassa Pride-kulkueen vuoksi.

– Liittyen tähän kokonaisuuteen on arvioitu, että tämä [leirin sulkeminen] on parempi ratkaisu.

Oikeus elää -mielenosoittajien tiedottaja kirjoitti Facebookissa, että poliisi olisi heille perustellut mielenosoituksen lopettamista ”suurella turvallisuhkalla”. Kopperoinen ei ota kantaa siihen, onko joku viranomainen näin lausunut.

– Lähden itse siitä, että ei meillä ole mitään sellaista normaalista poikkeavaa suurta turvallisuusuhkaa – jos joku viittaa johonkin terroritekoihin. Mutta jo pelkästään se, että meillä on kymmeniä tuhansia ihmisiä tässä pienellä keskusta-alueella ja paljon tapahtumia, niin miten poliisi pystyy pitämään kaiken hallinnassa niin, että kaikkien on turvallista liikkua ja osallistua tapahtumiin – joka puolella kaupunkia.

Poliisi kertoi tiedotteessaan myös, että Oikeus elää -mielenosoittajien kanssa on neuvoteltu mielenilmauksen uudesta paikasta ja uusista ehdoista, kuten aikarajoitteesta, joka estää yöleiriytymisen. Kopperoisen mukaan uutta paikkaa ei toistaiseksi ole mielenosoitukselle esitetty eikä pyydetty.

Koskeeko tällainen uuden paikan mahdollisuus myös Suomi ensin -ryhmää, jolle aiemmin ilmoitettiin, että Rautatientorille ei ole paluuta?

– Se riippuu ihan siitä, että kuka tekee ilmoituksen, missä tarkoituksessa ja mihin. Jokainen näistä arvioidaan uutena hakemuksena ja asiana. Nyt on päätetty tämä Rautatientori rauhoittaa ja todettu, että siellä ei voi tämän asian tiimoilta mieltä osoittaa.

