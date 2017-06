Sipilä myönsi medialle: Sotessa onkin enemmän korjattavaa kuin hallitus luuli – aikataulut auki

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myöntää medialle antamissaan lausunnoissa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus vaatii enemmän korjaustyötä kuin hallitus vielä torstaina pikaisesti arvioi.

– Eilisestä muutoksena on se, että muutostarpeita on enemmän kuin oli ennakko-odotus. Siinä on enemmän yksityiskohtia kuin pelkästään yhtiöittämisvelvoite ja aikataulu, Sipilä sanoo Helsingin Sanomille.

Hallituspuolueiden johtotrio kävi perjantaina läpi perustuslakivaliokunnan lausunnon merkitystä. Johtopäätös on, että sote-esityksen korjaaminen ei onnistu hetkessä, kuten hallitus on aiemmin vakuutellut, vaan vaatii uuden noin 6–8 viikon lausuntokierroksen.

– Kyllä se nyt vaikuttaa selvältä, että lausuntokierros tulee. Eli se menee loppusyksyyn sitten, vähintään lokakuulle, kun valinnanvapauden korjauspaketti on eduskunnassa. Tämän tosiasian pohjalle rupeamme rakentamaan päätöksentekoa, Sipilä sanoo HS:lle.

Hallitus vakuutti vielä torstaina, että sote-uudistus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2019 alussa. Nyt Sipilä sanoo Ylelle, että ”ensi viikolla on selvää, milloin on vaalit ja milloin uudistuksen eri osat astuvat voimaan”.

– Nyt on liian aikaista puhua näistä aikatauluista ennen kuin meillä on virkamiesten arvio siitä, kuinka kauan tuo valinnanvapauslainsäädännön korjaussarja vaatii aikaa, pääministeri jatkoi Ylen mukaan.

