GoPro-kuvaaja häädettiin Kelan toimistosta – käsitys julkisessa paikassa videokuvaamisesta meni uusiksi Suomessa

Eduskunnan oikeusasiamies on SOK:n lakimiehen Jussi Salokankaan mukaan ottanut uudenlaisen kannan videokuvaamiseen julkisessa tilassa.

–Eduskunnan oikeusasiamies on tuoreessa ratkaisussa ottanut uudenlaisen kannan, jonka mukaan yleisessä asiakaspalvelutilassa tulee ottaa huomioon asiakkaiden yksityisyys, joka on perusoikeutena yhtä vahva kuin sananvapaus eli oikeus tallentaa videokuvaa ja julkaista se. Perusoikeuksien kollisiot ratkaistaan punninnalla, Salokangas toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Oikeusasiamiehen ratkaisu liittyy tapaukseen Kelan toimistossa. Tapauksesta kannellut henkilö olisi halunnut videoida asiointiaan, mutta Kelan virkailija kielsi kuvaamisen.

Kelan mukaan kantelija on kuvannut ympäristöään rintaansa kiinnitetyllä GoPro-videokameralla. Hän on vedonnut siihen, että perustuslain 12 pykälän nojalla julkisella paikalla saa kuvata vapaasti.

Oikeusasiamiehen kannan mukaan julkisen tilan asiakkaat eivät voi saada hoidettua asioitansa asianmukaisesti ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä, jos julkisessa tilassa tallennetaan videokuvaa pienellä GoPro –kameralla. Oikeusasiamies painotti ratkaisussaan sitä, että laite voi tallentaa ääntä ja laite voi olla huomaamaton ja muiden asiakkaiden vaikeasti havaittavissa.

–Kelassa asiakkaan ja virkailijan käymiä keskusteluja ei ole tarkoitettu kenenkään ulkopuolisen tietoon. Avoimissa asiakaspalvelutiloissa, joissa asiointipisteet on erotettu muusta odotustilasta korkeintaan lasiseinin tai vastaavin sermein, käytävien keskustelujen voi kuitenkin olettaa ainakin ajoittain kuuluvan myös vuoroaan odottavalle tai esimerkiksi viereisessä asiakaspalvelupisteessä asioivan asiakkaan korviin. Arvioitaessa yleistä kuvaamista GoPro –kameralla Kelan asiakaspalvelutiloissa tulee ottaa huomioon muiden asiakkaiden yksityisyyden suoja ja heidän oikeutensa saada hoidettua asiointinsa asianmukaisesti ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä, oikeusasiamiehen ratkaisussa sanotaan.

Jussi Salokankaan mukaan on selvää, että valokuvaaminen julkisessa tilassa on sallittua, mutta videointi ei välttämättä ole. Asian tekee hänen mukaansa vaikeaksi se, ettei kuvauksen kohde voi tietää videoidaanko vai valokuvataanko häntä.

–Ratkaisun perusteella on vaikea sanoa, voidaanko esimerkiksi videokuvaaminen kieltää kaupassa tai pankin yleisessä tilassa. Kaupassa asiakkaat voivat asioida ostosalueilla tai pankissa, joissa heidän yksityisyyden suoja saattaa korostua. He eivät välttämättä halua keskustelua tallennetuksi. Koska sananvapauden ohella myös yksityisyyden suoja on turvattava, kuvausjärjestelyistä kannattaa yrittää sopia tilan haltijan kanssa, jotta asiakkaita voidaan informoida videokuvaamisesta. Muussa tapauksessa vartijalla saattaa olla oikeus poistaa henkilö, joka ei lopeta videokuvaamista ja joka vaarantaa muuten asiakkaiden yksityisyyden, Salokangas kommentoi.