Kansanedustaja pöyristyi hoitoalan kyselystä: ”Toiminta on laitonta ja edesvastuutonta”

Palkansaajajärjestöjen ERTOn, SuPerin ja Tehyn mukaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla tingitään henkilöstön määrästä ja hoidon laadusta. Asia käy ilmi järjestöjen toteuttamasta kyselystä, johon osallistui 117 luottamusmiestä, jotka toimivat yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) sanoo olevansa pöyristynyt kyselyn tuloksista. Mäkisalo-Ropposen mukaan laadusta ja hyvästä hoidosta tinkiminen on yllättävänkin yleistä. Tästäkin syystä julkisen sektorin on hänen mukaansa jatkossakin kannettava päävastuu myös palvelujen tuottamisesta.

–Kyselyn tulokset tarkoittavat, että perustehtävä on näissä yrityksissä unohtunut kokonaan. Asiakkaan laadukas hoito ja hoiva pitää olla aina ensisijainen asia – ei suurten voittojen tekeminen. Suurella sydämellä hoivatyötä tekevät pienyrittäjät eivät tässä kilpailussa pärjää.

Kyselyn mukaan työvuoroluetteloihin suunnitellaan ns. haamuvuoroja, joissa tosiasiassa ei ole riittävästi henkilöstöä. Esimerkiksi vanhusten hoidossa on kyselyn mukaan tilanteita, joissa hoitajia ei ole riittävästi.

–Tämä toiminta on laitonta ja edesvastuutonta. Mihin on unohtunut inhimillinen hoito, henkilökunnan arvostaminen ja eettinen ajattelu? Hintojen polkemiseen on saatava rajat, Mäkisalo-Ropponen kommentoi.

ERTO, SuPer ja Tehy vaativat kyselyn tulosten julkaisemisen yhteydessä tiedotteessaan, että riittävästä henkilöstön määrästä ei tingitä. Henkilöstömitoituksia on liittojen mukaan noudatettava myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla, ja mitoituksessa on huomioitava myös ikääntyneiden palveluntarpeiden muutokset.

–Etenkin vanhusten hoidossa on tilanteita, joissa hoitajia ei ole riittävästi. Tämä kuormittaa henkilökuntaa ja vaikuttaa potilaiden hoidon laatuun, sanovat liittojen puheenjohtajat Juri Aaltonen, Silja Paavola ja Rauno Vesivalo.

Yksityisillä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla tehdään liittojen mukaan paljon myös valmistautumista sote-uudistukseen tinkimällä henkilökunnan määrästä.

–Sijaisia ei oteta, kokoaikaisia muutetaan osa-aikaiseksi ja lomautusten tilalle tehdään pidempiaikaisia ratkaisuja irtisanomisilla. Viimeksi Attendon päätös lakkauttaa vastaavien sairaanhoitajien tehtävät oli osoitus yrityksen trimmaamisesta ”sote-kuntoon”, tiedotteessa huomautetaan.