Sauli Niinistö: ”Valtavan paljon muuttunut geopolitiikan alueella”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Euroopan Unionin on vahvistettava itseään. Mikkelin Päämajasymposiumissa puhunut Niinistö mietti puheessaan, onko unionilla selkeä ja itsenäinen rooli, vai onko se ennemminkin pelinappula.

–Vahvistusta on tehtävä paljon, jotta emme olisi shakkilaudan sotilas-, vaan kunin­ga­tar­puo­lella, presidentti totesi.

Hän korosti samalla epävarmuuden lisääntymistä geopolitiikassa ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä.

–Jos katsomme tästä taaksepäin puoli vuotta, on valtavan paljon muuttunut geopolitiikan alueella. Puoli vuotta sitten olimme seuraamassa, miten USA:n ja Venäjän suhde kehittyy yllättävän nopeasti. Tänään näemme, että suhde on hajoamassa yllättävänkin nopeasti.

Niinistön mukaan Suomi on ollut EU:n puolustusyhteistyön veturi.

Symposiumin perinteisen Mannerheim-luennon pitäneen Suomen Pankin johtokunnan jäsenen Olli Rehnin mukaan Suomen turvallisuuspolitiikan tärkein haaste on suhde Venäjään.

–Meillä on Venäjän kanssa sama raideleveys, mutta eri arvopohja: viittaan etenkin oikeusvaltioon ja kansanvaltaan, tuoreen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluun ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä osallistunut Rehn sanoi.

–Vakauspolitiikkaa on sekin, että Venäjä huolehtii turvallisuuseduistaan Suomen suunnalla parhaiten toimimalla maltillisesti. Suomen ei kannata itse rajoittaa liikkumavaraansa länteen, eikä siten heikentää näitä pidäkkeitä, Rehn sanoi.

Hän korosti, että rauhaa pitää vahvistaa ennakoivasti, yhteistyöllä.

–Jos mahdollista, naapurin kanssa sovitaan. Jos se ei onnistu, pannaan kampoihin, yksin tai yhdessä. Maata ja vapautta puolustetaan niillä konsteilla, joita kulloinkin on käytettävissä.Tämä on nähdäkseni Mannerheimin linjan ydin. Se on myös Suomen pitkä linja, jonka varaan kansallinen turvallisuutemme jatkossakin perustuu, Rehn linjasi.

