Arvio perussuomalaisten tulevaisuudesta: ”Tarvitaan jotain muutakin”

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi, että Suomen tilanne on juuri nyt erityisen mielenkiintoinen. Murto viittaa populismiin.

–Kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus on ollut lähes 20 prosenttia. Nyt puolue on jakautunut eduskunnassa kahtia. Tällä hetkellä monet taustatekijät, jotka vaikuttivat edellisissä vaaleissa todennäköisesti muutosta voimistaen, ovat laantuneet. Talous on palannut kasvu-uralle ja eurokriisi on rauhoittunut. Lisäksi pakolaisvirrat Suomeen ovat tyrehtyneet, hän luettelee Vieraskynä-kirjoituksessaan Kalevassa.

Murto arvioi, että EU:ssa voidaan hyvin tehdä lähivuosina seuraava askel lisäintegraatiota kohden, mutta suomalaisten äänestäjien kannalta muutokset tulevat hänen mukaansa olemaan hyvin abstrakteja.

–Voi hyvinkin olla, että jälleen yhden uuden eurooppalaisen toimielimen tai instituutin vastustaminen ei riitä energisoimaan äänestäjiä. Tähän tarvitaan jotain muutakin.

Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka arvioi viikolla, että perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho pystyy keräämään taakseen niin suuren kannattajajoukon, että puolueesta tulee valtapoliittinen peluri.

Risto Murto muistuttaa, että viime vuodet ovat olleet populismin voittokulkua. Euroopassa noin joka viides äänestäjä on äänestänyt populistia puolueita.

–Populismin nousulla on nyt konkreettisia ja todennäköisesti pitkäaikaisia seuraamuksia. Esimerkiksi sijoittajan näkökulmasta poliittisesta järjestelmästä on tullut epävakaampi kuin aikaisemmin, hän huomauttaa.

Ranskassa tuoreiden presidentinvaalien lopputulosta on tulkittu vahvasti populismin häviöksi. Presidentti Emmanuel Macronin vaalikampanjan ohjelma oli EU-myönteinen ja rajat avoimena pitävä. Murron mukaan perinteisten puolueiden kannalta Macronin voitossa oli kuitenkin pelottava viesti.

–Hänen puolueensa, joka on perustettiin alle vuosi sitten, sai parlamentin alahuoneessa ehdottaman enemmistön kesäkuun vaaleissa. Puoluekartta meni rajusti uusiksi. Häviäjiä olivat jälleen perinteiset valtapuolueet, hän kommentoi.